Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES, 1 din 2 români spune că pandemia de COVID-19 i-a stricat planurile pentru Crăciun, iar sănătatea/ dispariția pandemiei este cel mai dorit cadou de Crăciun. Sondajul arată însă că românii păstrează obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă.

Astfel, 65% dintre participanții la studiu spun că vor petrece, în acest an, Crăciunul acasă, doar cu persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie. Un sfert vor primi în vizită și prieteni sau rude, iar 5% spun că vor merge ei înșiși în vizită la rude sau prieteni.

De cealaltă parte, 7% dintre respondenți vor petrece Crăciunul singuri.

Tinerii între 18 și 35 de ani, dar și persoanele cu studii superioare sunt categoriile în care se regăsesc mai mulți respondenți care spun că vor primi în vizită rude sau prieteni, iar vârstnicii peste 65 de ani sunt cei care petrec în proporțiile cele mai ridicate Crăciunul în singurătate.

De asemenea, 85% dintre români vor prepara un meniu special de Crăciun și 84% vor împodobi brad de Crăciun. 6 din 10 români vor primi și anul acesta colindători, peste 4 din 10 respondenți declară că vor merge la biserică. Un sfert dintre participanții la studiu spun că vor avea musafiri, iar 7% că vor merge ei înșiși la colindat.

Tinerii între 18 și 35 de ani spun, în proporții mai ridicate decât alte categorii, că vor merge la colindat, dar și că vor primi musafiri.

Dintre cei care vor primi anul acesta musafiri, chiar și în contextul pandemic, cei mai mulți îi vor avea drept oaspeți pe membri ai familiei extinse, 1 din 5 va primi prieteni, 9% vecini, iar 4% colegi de muncă.

Brad artificial sau natural?

Totodată, se pare că 65% dintre respondenții care vor împodobi brad de Crăciun și în acest an spun că vor avea un brad artificial, aproape un sfert (24%) vor avea brad natural tăiat, 9% își vor împodobi brazii naturali din propriile grădini sau curți, iar 5% vor opta pentru un brad natural în ghiveci. Există și persoane care spun că pentru acest Crăciun opțiunea lor se îndreaptă spre un brand stilizat, construit din alte materiale.

În ceea ce privește masa festivă, topul preparatelor care nu lipsesc din meniul de Crăciun al românilor este condus detașat de sarmale (49%). 1 din 10 români spune că friptura de porc este nelipsită din meniul de Crăciun, 7% indică, la această categorie, cozonacul și cârnații, iar 6% salata boeuf.

1 din 3 români cumpără online cadouri de Crăciun în acest an

În ceea ce privește cadourile, 83% dintre participanții la sondaj spun că se numără printre cei care obișnuiesc să facă daruri de Crăciun, iar 87% dintre aceștia spun că vor face cadouri și în acest an. Cei mai mulți oferă cadouri membrilor familiei cu care locuiesc (76%), rudelor (39%), prietenilor (15%), mai puțin colegilor (5%) sau vecinilor (4%). 2% dintre persoanele participante la studiu spun că obișnuiesc să ofere daruri persoanelor nevoiașe.

Hainele și încălțămintea (45%) alături de jucării (39%), produse cosmetice/parfumuri (35%) și bani (23%) sunt cele mai frecvent oferite cadouri. Acestea sunt urmate de electrocasnice (13%), dulciuri (12%), cărți (12%), electronice (11%) sau bijuterii/accesorii/ceasuri (11%).

În acest an, pentru cadourile de Crăciun românii se îndreaptă spre supermarket sau hypermarket (35%, dar și spre magazinele online (31%) sau mall-uri (28%). Aproape 1 din 5 români cumpără cadouri de la magazine mici/de cartier și doar 6% direct de la micii producători sau de la business-uri locale.

Cât cheltuie românii de Crăciun

Legat de cheltuieli, jumătate dintre participanții la sondaj alocă cel mult 1.000 lei pentru Crăciunul din acest an, suma incluzând cadouri, brad, pregătirea mesei etc. Un sfert alocă cel mult 500 lei, iar alt sfert între 501 lei și 1.000 lei. 7% au prevăzut un buget între 1.001 lei și 1.500 lei, iar 14% între 1.501 lei și 2.000 lei. 1 din 10 români spune că alocă pentru Crăciunul din acest an sume de peste 2.500 lei.

Doar pentru cadouri, bugetul de Crăciun arată astfel: jumătate dintre cei care vor oferi cadouri în acest an spun că au alocat sume între 101 lei și 700 lei, 1 din 5 a prevăzut sume cuprinse între 701 lei și 1.000 lei, iar 13% susțin că suma depășește 1.900 lei. 5% dintre cei chestionați au declarat că vor cheltui cel mult 100 lei pentru cadouri, în acest an.

Totodată, 1 din 10 români spune că pentru Crăciunul din acest an își dorește sănătate sau să dispară pandemia. 1 din 5 români nu știu sau nu doresc să răspundă la întrebarea legată de cadoul de Crăciun pe care ar prefera să îl primească în acest an., iar 15% spun că nu doresc nimic.

Alte cadouri preferate de către români sunt: îmbrăcăminte (6%), parfum (5%), telefon (5%), ceas (4%), diverse electrocasnice (3%) sau un autoturism (3%).

În ceea ce privește noaptea dintre ani, în mod similar cu comportamentul de Crăciun, 63% dintre participanții la studiu declară că vor petrece seara dintre ani acasă, doar cu persoanele cu care locuiesc în aceeași gospodărie. 1 din 5 români va petrece Revelionul acasă, dar alături de rude sau prieteni, 5% vor merge ei înșiși în vizită la rude sau prieteni.

De asemenea, 8% dintre români vor fi singuri. Spre deosebire de alți ani, doar 1 din 100 români spune că își va petrece Revelionul la o cabană sau la un hotel.