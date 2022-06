Acțiunile subapreciate alese de Buffett, considerate baza filozofiei sale de investiții și a Berkshire Hathaway, compania pe care o conduce, au avut în acest an un randament mai bun decât companiile tech și cele ce alcătuiesc Indicele S&P 500 care au scăzut cu 15%, respectiv 9,2% de la începutul anului.

Warren Buffett colectează anual miliarde de dolari doar din dividende. De fapt, majoritatea acțiunilor Berkshire Hathaway sunt acum acțiuni plătitoare de dividende.

„Oracolul din Omaha” folosește aceste trei acțiuni de top care îi aduc investitorului venituri de 1,9 miliarde de dolari, transmite MoneyWise.

1. US Bancorp

Compania-mamă a U.S. Bank, U.S. Bancorp este una dintre cele mai mari instituții bancare din țară. Vara trecută, banca și-a majorat dividendul trimestrial în numerar de la 42 de cenți la 46 de cenți pe acțiune – adică 1,84 USD pe acțiune. La prețul actual al acțiunilor, compania are un randament generos de 3,6%.

Berkshire Hathaway deține 144.046.330 de acțiuni ale U.S. Bancorp, ceea ce înseamnă că are un câștig de peste 265 de milioane de dolari în venituri anuale din dividende.

Pentru a controla creșterea inflației, Rezerva Federală a majorat, șa 4 mai, ratele dobânzilor de referință cu 50 de puncte, marcând prima creștere cu jumătate de punct, din 2000. Se preconizează că mișcări similare vor avea loc la viitoarele reuniuni ale Fed din iunie și iulie.

2. Coca-Cola

Nu se poate vorbi despre acțiunile de dividende ale lui Warren Buffett fără a aminti compania Coca-Cola.

Buffett a început să acumuleze acțiuni ale gigantului băuturilor carbogazoase la sfârșitul anilor ’80. Astăzi, Berkshire deține 400.000.000 de acțiuni ale companiei.

În plus, Coca-Cola nu este nou intrată pe lista cu acțiuni plătitoare de dividende, având în vedere modul în care își crește dividendele de la an la an, de mai bine de cinci decenii. În februarie, consiliul de administrație al companiei a aprobat cea de-a 60-a creștere anuală consecutivă a dividendelor, ridicând plata anuală la 1,76 USD per acțiune.

Prin urmare, Berkshire încasează anual 704 milioane de dolari în dividende de la Coca-Cola.

Nu este greu de înțeles de ce totul merge atât de bine: produsele emblematice ale companiei sunt vândute în peste 200 de țări și chiar în cazul unei recesiuni, o sticlă de Coca Cola va rămâne accesibilă pentru majoritatea oamenilor.

În prezent, acțiunile au randament de 2,8%.

3. Chevron

Acțiunile în energie s-au dovedit a fi cea mai bună investiție, pe fondul boom-ului prețului petrolului, iar Buffett se așteaptă ca minunea să dureze.

Legendarul investitor și-a crescut semnificativ participația la Chevron în Q1. Gigantul petrolier Chevron a devenit în intervalul ianuarie-martie a patra cea mai mare poziţie din portofoliul Berkshire. Compania produce 2% din petrolul vândut anual la nivel global şi joacă un rol-cheie în lanţurile de aprovizionare ale industriei energetice. Buffett a obţinut expunere pe Chevron în 2020, însă a utilizat tot mai mult capital în acest sens în T1/2022. În ianuarie, consiliul Chevron a aprobat o creștere cu 6% a ratei dividendelor trimestriale la 1,42 USD per acțiune.

Cu cele 159.178.117 de acțiuni ale Chevron, Berkshire încasează anual 904 milioane de dolari în dividende de la producătorul de petrol.

În plus, miliardarul pare să fi trecut peste reticenţa privind companiile tech. Pe lângă Apple şi Activision, Buffett a obţinut expunere şi pe producătorul de hardware şi software HP.