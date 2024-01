Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a făcut mai multe comentarii pe marginea alegerilor din 2024. Grindeanu i-a deschis o portiță lui Mircea Geoană pentru a fi candidatul PSD la președinție. După cum se știe, se zvonește că actualul număr doi de la NATO ar avea intenția să-și depună candidatura pentru fotoliul de la Cotroceni. Sorin Grindeanu a mai spus că de 20 de ani, România are doar președinți de dreapta. El crede că a sosit timpul unui președinte de stânga.

În ceea ce privește comasarea alegerilor, Grindeanu afirmă că argumentul financiar nu este valabil. Și că prezentarea acestei variante în fața alegătorilor va atrage sancțiuni la vot! În altă ordine de idei, potrivit ministrului Transporturilor, Gabriela Firea este favorita PSD pentru București. Grindeanu spune însă că decizia nu poate fi luată în grabă. El a mai spus că nu știe alt candidat al PSD pentru primăria Capitalei în afara Gabrielei Firea.

„Nu am luat această decizie și nu s-a luat niciunde. Astăzi am participat la o parte din ședințele pe care Marcel Ciolacu le-a avut cu regionalele. La cea pe București nu am fost, am avut ședință la minister, dar de exemplu la Moldova nu s-a discutat de candidații la CJ Suceava sau la CJ Iași. Nu am fost la ședința cu București, dar probabil că în perioada următoare, partidul, fără a particulariza Bucureștiul va desemna candidații la nivel național. Eu știu că doamna Firea a revenit la PSD București. Dacă vă aduceți aminte în 2020 noi nu am organizat bine numărătoarea paralelă a voturilor. Eu nu am cunoștință de alt candidat, care a spus că vrea la București”, a spus Grindeanu la Digi24.