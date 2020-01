Cristina Țopescu i-a făcut o ofertă de nerefuzat Vioricăi Dăncilă, într-o perioadă în care fostul premier făcea gafe după gafe. Trebuie amintit că iubita jurnalistă a murit iar despre vestea că ea nu se mai află printre noi s-a aflat abia duminică seara.

„O ofertă, cât se poate de serioasă, pentru doamna Dăncilă. Mă ofer să o învăț pe doamna premier să-și citească discursurile corect, i le pot corecta (sunt filolog) și cunosc și terminologia politică, fac asta de vreo 20 de ani. Îi pot explica sensul cuvintelor pe care nu le cunoaște, îi pot construi fraze mai simple, dar logice și coerente, o pot ajuta să frazeze corect, să pronunțe corect, să citească mai puțin robotic și o mai pot scoate și din limba de lemn. Am răbdare, fac orice ca să nu ne facem de râs în astea 6 luni, în fața întregii Europe. Aș face-o pro bono, că dacă accept să fiu retribuită, o să ziceți că m-a plătit PSD. Vorbesc serios, doamna premier, vă pot ajuta, mi-aș ajuta țara, în fond!

Exclus, însă, știu că domnul Dragnea și alții de pe-acolo nu vă vor da verde să lucrați cu mine, nu sunt percepută ca o admiratoare a ce face acum PSD. Dar eu, dragă PSD-ule, m-am oferit, nu vrei, nici nu știi ce pierzi. (asta apropo de umor și puțină autoironie, cu care, din când în când, câte un discurs ar putea fi pigmentat, sunt rețete care nu prea dau greș. Sigur, contează temele, locul, evenimentul, auditoriul, dar, într-o măsură mai mică sau mai mare, o tușă de umor se pretează cam peste tot. Deci, doamna Dăncilă, mă ofer să vă ajut pro bono, pentru o mai bună imagine a țării, o țară care e și a mea, dar și a dvs. și e și a românilor, care ar aprecia să vă doriți să nu mai greșiți când ne reprezentați țara, deci pe noi toți, este textul postat pe pagina de Facebook a cunoscutei jurnaliste.

Aceasta nu a fost singura postare în care Cristina Țopescu a taxat-o pe Viorica Dăncilă.

Peste puțin timp, Cristina Țopescu a continuat seria comentariilor acide la adresa șefului PSD.

„Auziti? La cum se prezinta Veo in ultima vreme, la cum tocmai ce ne a spus ca va ajunge in turul 2 si ca va ramane sefa PSD, daca baronii vor sa i ia gatul, cred ca e in stare sa le dea un cap in gura ( in guri, ma rog😊)😂”, a comentat pe pagina sa de Facebook cunoscuta vedetă TV.