Într-un alt episod al emisiunii sale TV de peApple +, prințul Harry a vorbit despre Familia Regală și atitudinea pe care aceasta avut-o în perioada în care ducele de Sussex trecea prin momente dificile.

Acesta le-a spus telespectatorilor că rudele sale „se simțeau rușinate” atunci când un membru al familiei se confrunta cu probleme de sănătate mentală și sunt, de asemenea, „incredibil de bune în acoperirea ei”, pentru ca nimeni să nu afle mai departe, arată publicația DailyMail.co.uk.

În același timp, soțul lui Meghan Markle a recunoscut că el și Oprah Winfrey au început să planifice seria documentară în urmă cu doi ani, chiar înainte de a renunța la rolul său din familia regală.

Într-o conversație cu actrița Glenn Close, Harry, în vârstă de 36 de ani, prințul Harry a vorbit despre propriile experiențe ale familiilor atunci când se confruntă cu probleme de sănătate mentală.

Mai exact, Harry a recunoscut în episoadele anterioare că are nevoie de terapie pentru a face față „mâniei” sale pentru moartea mamei sale și și-a acuzat familia că i-a abandonat pe el și pe Meghan.

„Ca părinți, ca frați, cu siguranță din ceea ce am învățat – există un element de rușine pe care îl simțim, pentru că suntem de genul: cum n-am fi putut să-l vedem?

„Cum nu am știut? Cum nu v-ați simțit suficient de confortabil pentru a veni la mine și a-mi împărtăși asta? Dar știm cu toții când oamenii suferă și oamenii se luptă, că suntem cu toții incredibil de buni în a le acoperi pentru cei care știu că o acoperim”, a spus prințul Harry.

Când a început colaborarea prințului Harry cu Oprah Winfrey

În același episod, prințul Harry și Oprah au dezvăluit că au început să colaboreze la seria lor de documentare de sănătate mentală înainte ca el și soția sa, Meghan Markle, să renunțe la Palatul Buckingham, în condițiile în care Winfrey informa publicul în legătură cu faptul că ea și „colegul ei producător executiv” lucrează la realizarea seriei docu încă din 2019.

„Este un proiect pe care am fost inspirați să îl producem după ce ne-am întâlnit pentru prima dată, într-adevăr și am vorbit despre unele dintre cele mai presante probleme ale vremii noastre”, a spus Winfrey la începutul episodului de joi. Așa că am petrecut doi ani făcând această serie împreună”, a spus Winfrey.

În cadrul documentarelor, Harry nu s-a abținut deloc și a vorbit despre toate trăirile pe care le-a avut încă din perioad acopilăriei, după pierderea mamei sale. Ducele de Sussex a mai povestit că atât el cât și fiul lui Robin Williams, Zak, au împărtășit experiența pierderii bruste a unui părinte celebru, luptându-se deci cu aceași durere.

„Avem o mulțime de experiențe comune. Atunci când vezi atât de mulți oameni din întreaga lume îndurerându-se pentru cineva pe care simt că îl cunoșteau mai bine decât tine, nu poți să te întristezi”, mai spune Harry.

Prințul Harry, rușinat de ce i-a făcut lui Meghan Markle

Ducele de Sussex a vorbit și despre momentul în care soția sa, Meghan Markle i-a spus că se gâdește la sinucidere. Prințul Harry susține că nu a știut cum să reacționeze, în condițiile în care familia sa nu vorbea deloc despre bunăstarea mentală.

„Mi-e oarecum rușine de felul în care am tratat-o”, a dezvăluit Harry despre momentul în care Meghan a spus că vrea să se sinucidă în ianuarie 2019.

Și, bineînțeles, datorită sistemului în care ne aflam și a responsabilităților și a îndatoririlor pe care le aveam, am avut o îmbrățișare rapidă și apoi a trebuit să ne schimbăm pentru a sări într-un convoi cu o escortă de poliție și pentru a merge la Royal Albert pentru un eveniment caritabil. Apoi pășiți într-un perete de camere și prefaceți-vă ca și cum totul ar fi în regulă”, a mai spus Harry.

Ducele de Sussex a vorbit și despre legătura dintre sănătatea mentală și schimbările climatice. Acesta este de părere că cele două sunt cele mai mari două probleme cu care se confruntă lumea modernă.

Prințul Harry explică că este nevoie de o cultură solidă reciprocă, unde vulnerabilitatea să fie sănătoasă și încurajată. El a mai adăugat că sănătatea fizică, dar și cea mentală pot fi tratate în mod egal, atunci când o persoană are suportul necesar.

„Linia de legătură se referă la bunăstarea noastră colectivă și atunci când bunăstarea noastră colectivă se erodează, ceea ce afectează capacitatea noastră de a fi îngrijitori pentru noi înșine, pentru comunitățile noastre și pentru planeta noastră în cele din urmă.

Trebuie să ne creăm o cultură mai solidă reciproc, unde provocările nu trebuie să trăiască în întuneric, unde vulnerabilitatea este sănătoasă și încurajată și, bineînțeles, în care sănătatea fizică și mentală poate fi tratată în mod egal, deoarece acestea sunt una”, a adăugat ducele de Sussex.