Europarlamentarul Eugen Tomac spune că intrarea României în Schengen pe care aeriană și maritimă este un progres. Totuși, adaugă că nu este o mare realizare.

El sugerează că evaluarea trebuie făcută în contextul „umilinței suferite de România în cadrul Consiliului JAI” din 8 decembrie 2022.

Tomac ridică întrebări cu privire la evoluțiile survenite între 8 decembrie 2022 și 30 decembrie 2023. În această perioadă, printr-o procedură scrisă, nu printr-o ședință obișnuită a Consiliului JAI, ci prin decizia statelor membre adoptată în câteva ore, s-a acceptat parțial aderarea României și Bulgariei în Spațiul Schengen.

„Au existat împrejurări care au schimbat cursul evenimentelor și ele trebuie privite ca un tot întreg. În primul rând, Guvernele României nu au avut până în 2022 o strategie comună cu Guvernele Bulgariei, iar comunicarea între București și Sofia pe acest dosar a fost superficială.

În plus, Bulgaria, până în 2023, a trecut printr-o lungă criză guvernamentală, cu cinci rânduri de alegeri anticipate în perioada 2021-2023. La București, în continuare, nu am făcut mari schimbări în abordarea noastră, dar am apelat strategic la un sprijin care a contat enorm, poate chiar esențial, pentru a determina Austria să renunțe la blocajul împotriva României.

Sprijinul oferit de Statele Unite ale Americii a determinat Viena să-și schimbe radical retorica. De aici, chestiunea a devenit tot mai clară și mai eficient de gestionat de toți ceilalți actori implicați”, a mai spus europarlamentarul, pe pagina de Facebook.