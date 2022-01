În perioada în care Traian Băsescu era președinte, Maria Băsescu a preferat să rămână o prezență discretă. Și în prezent, după opt ani de când a ieșit din atenția publicului, aceasta a continuat să fie rezervată.

Pe de altă parte, Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului șef de stat este cea care își ține la curent urmăritorii cu ceea ce face, iar recent, a postat o imagine în care apare și mama sa, Maria Băsescu, alături de cei trei copii, Sofia Anais, Traian Jr. şi Anastasia.

Se pare că atât Maria cât și Traian Băsescu sunt foarte apropiați de nepoții lor și își ajută cele două fiice ori de câte ori au nevoie, iar acest lucru este confirmat de fotografiile pe care Elena Băsescu le postează cilnic.

Cei mici se distrează de minue alături de bunica lor, Maria Băsescu, la un centru de echitație. Trebuie menționat faptul că și soția fostului președinte este pasionată de cai, în contextul în care aceasta a fost în mai multe ocazii protagonista unor filmări și fotografii în care apărea alături de nepoții ei la cursurile de echitație.

Cu ce se ocupa Maria Băsescu în tinerețe

Deși a fost cunoscută ca fiind femeia din spatele lui Traian Băsescu, care nu avea niciun job, în realitate, Maria Băsescu a activat în domeniul turismului, înainte de a avea copii.

Pe de altă parte, în momentul în care soțul ei era plecat pe mare, acesta s-a dedicat celor două fiice ale cuplului Ioana și Maria, care i-au dăruit patru nepoți. Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, Maria Băsescu declara că era pasionată de job-ul pe care îl avea în turism și a fost neplăcut pentru ea în momentul în care a ajuns să stea singură, închisă în casă, fără a mai putea socializa.

„Sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația”, declara soția fostului președinte.