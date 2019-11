Șoc total pe scena politică autohtonă după primul tur al alegerilor prezidențiale. Viorica Dăncilă l-a depășit clar pe candidatul USR-PLUS, Dan Barna, și se bate cu Klaus Iohannis în turul doi.

PSD se va menține în forma actuală, care nu are nimic de-a face cu social-democrația, iar rezultatul alegerilor de anul viitor depinde de ce va face PNL la guvernare. Anticipatele, pe de altă parte, s-ar putea să nu mai fie așa de dorite, consideră gazetarul Cristian Tudor Popescu. Acesta dă de pământ cu PSD, dar nu-I iartă nici pe cei din USR-PLUS.

„Acest partid (PSD – n.r.), în momentul de față, este un urmaș degenerat al PCR-ului, corcit cu legionarisme naționalist-xenofobe. Asta a ajuns. Ce social-democrație? Nu mai are nicio legătură! Dacă au ajuns să vină – PSD Sibiu – cu motivul Nu-i votați pe Iohannis, Orban și Barna că n-au nume românești, vă dați seama la ce nivel am ajuns? Social-democrația, de-a lungul vremii, este internaționalistă, nu e naționalistă. Prin definiție, nu-i de conceput așa ceva. Or, aici s-a venit cu un ceaușism rezidual de tip legionaroid”, a comentat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Revoluția de acum 30 de ani nu a fost finalizată nici prin votul de duminică, spune CTP, care îi îndemnase în cursul zilei pe alegători să iasă la vot tocmai pentru a desăvârși această revoluție. „Din păcate, nu s-a sfârșit Revoluția. Trebuie continuată. Continuată în turul 2 și continuată mai departe, firește, neapărat oamenii trebuie să vină la vot în turul 2, chiar dacă Iohannis are clar prima șansă. Sper să vină lumea la vot. Și după aceea, trebuie continuat, pentru că PSD-ul se va menține și se va menține – asta este trist – se va menține în forma actuală. Nu se va produce nicio schimbare acolo. Se vor menține exact cu filosofia asta pe care o au acum. Filosofie! Aberațiile cu care au venit”, a explicat gazetarul.

„Klaus Iohannis are șansa, dar și o responsabilitatea uriașă în următorul an, pentru că nu mai are nicio scuză: are și guvernul de partea sa. Tot ce se întâmplă i se va pune în cârcă. Influențarea alegerilor de anul viitor depinde de ce va face PNL, de ce va face guvernul și, firește, de ce va face Iohannis, dar la Iohannis e puțin alta situația. Iohannis, odată ce câștigă al doilea mandat, stă cinci ani acolo, nu-l mai deranjează nimeni”, arată CTP.

„În schimb, a continuat gazetarul, rezultatul unor posibile anticipate – posibile, pentru că nu se mai știe acum, s-ar putea ca cei care băteau din pinteni să se facă anticipate, zor-nevoie, mâine, s-ar putea acum să stea pe gânduri – deci, dacă or fi anticipate, dacă or fi parlamentarele la termen depinde, este esențial, de prestația guvernului Orban. Dacă guvernul Orban va reuși să facă diferența în ochii oamenilor față de ce au făcut guvernările PSD, să arate – nu să facă minuni, nu așteaptă nimeni minuni, așteaptă: bună-credință, transparență, sinceritate din partea guvernului: asta putem face, asta nu putem face. Realism și bună-credință. Dacă nu…”, a punctat gazetarul.

Atacul lui Cristian Tudor Popescu nu s-a oprit aici. Acesta spune clar de ce Dan Barna și USR au pierdut.

„PSD-ului acum o să îi crească acțiunile. Indiferent de ce se întâmplă în turul 2, vor fi mai agresivi în Opoziție, în vreme ce USR este silit de acest rezultat să renunțe la cășunismul ăla, la inflexilbilitatea aia de roboți. Toți vorbeau la fel, cu același discurs fixist cu care și-au speriat din electorat. Și eu am spus deschis că la europarlamentare am votat cu USR. După care, m-am uitat cu groază la acești reprezentanți care au fost în campania electorală pe ecrane, în frunte cu dl Barna. La acest fixism colectivist al lor”, a comentat CTP.

„Și m-am uita la susținătorii de pe rețelele sociale ai USR-ului, o altă surpriză foarte neplăcută. Eu credeam că e vorba de oameni cu studii, intelectuali, civilizați. Așa suna partidul ăsta. Ei bine, nu. Sunt o grămadă de inși primitivi, grobieni, agresivi, care sunt susținătorii USR.

Cred că trebuie să mediteze asupra acestor aspecte. Și un lucru: e obligat USR de acest rezultat să strângă legăturile cu PNL. Asta a fost marea greșeală în această campanie. Atitudinea aia de credeai că dacă se fac anticipate, USR ar fi câștigat postul de prim-ministru. Trebuie să mai reducă din această aroganță pe care au manifestat-o și să încerce, singura lor șansă, o colaborare reală cu PNL”, a adăugat Cristian Tudor Popescu, conform republica.ro.

