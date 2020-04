„Pe doctorul Streinu-Cercel nici nu l-aș aplauda, nici nu l-aș critica. Nu l-aș aplauda, pentru că nu sunt eu în branșă, nu sunt medic, cu atât mai puțin infecționist și nu pot să apreciez performanța dlui Cercel”, a spus CTP la Digi24.

CTP este de părere că afirmația directorului de la „Matei Balș” este de tip Dragnea

„Păi, ce, se comportă ca un manager de spital? Uitați-vă la ideile pe care le are domnia sa. Aseară, ca să încep cu ce e mai recent. Deci, las la o parte calitatea de medic a dlui Cercel. Eu nu-i contest profesionalismul, pentru că n-am căderea s-o fac, nu am datele necesare. Dar discutăm acum de calitatea de manager al României al dlui Cercel. Ce spune aseară dl Cercel pe un post de televiziune? Spune așa: La început, s-au lăsat să intre cu zecile de mii, nu s-a închis țara, trebuiau închise granițele, dar nu s-au închis pentru că nu dădea bine la Europa. Ce treabă avem noi cu Europa? Pe Europa n-o interesează România…

Ceea ce este năpraznic aici este afirmația Ce treabă avem noi cu Europa? Europa nu este interesată de ce se întâmplă în România! Asta afirmă dl. Cercel, care până mai ieri-alaltăieri era membru într-un organism guvernamental, un guvern care conduce o Românie membră a Uniunii Europene și față de care Uniunea Europeană manifestă interes, după cum s-a văzut în toți anii din urmă!”

Cum poate să vorbească așa o persoană care este considerată – am văzut niște ode care i s-au închinat de diverse televiziuni – un specialist nu european, ci interplanetar! Și atunci cum vine asta cu Europa, că n-are nicio treabă?!”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Vocația de manager al României”

Și în documentul controversat care i-a adus demiterea, din nou apare „vocația aceasta de manager al României a dlui Cercel”, mai spune CTP. „Ce face dl. Cercel? Să se desființeze TVA-ul! Să nu se mai perceapă niciun fel de taxe! În ce calitate face aceste propuneri? Eu așa știu, că cine e profesionist cu adevărat într-o meserie nu se apucă să emită astfel de sentințe. Acolo nici măcar nu e un ton de propunere, de dialog colocvial, dl. Cercel livrează pe rând!” – menționează gazetarul, care a remarcat și o altă „tâmpenie”, ideea ca toate costurile să fie decontate de stat, nu de cetățeni. „Păi, cum să nu fie decontate de cetățeni?! Cetățenii sunt statul! Ei plătesc taxe și impozite, sunt banii cetățenilor! (…) Astea sunt probleme uluitoare. Dl. Cercel are această vocație, de a face ordine pe toate planurile în România – pe plan financiar-economic, pe plan social”, constată CTP.

„Trebuie un alt guvern”

„Dar asta e cea mai tare: trebuie un guvern, alt guvern, un guvern de pandemie! Asta e probabil în cadrul ăsta virusologic. Ideea asta e un virus. Ce înseamnă? Înseamnă de fapt că guvernul ăsta trebuie înlocuit cu altul, că e pandemie, pe care cine să-l numească? Păi n-o să numească guvernul ăsta alt guvern! Cine? Parlamentul! Parlamentul să numească alt guvern decât ăsta, care funcționează acum”, est de părere Cristian Tudor Popescu.

„Întrebarea mea e de ce dl. Cercel a simțit nevoia să vină cu chestiile astea, care n-au nicio tangență cu domeniul lui de specialitate? Domnul Cercel nu mai are loc în acvariu sau în spitalul ăla de la Matei Balș. Nu-i mai încape coada acolo! Dânsul vrea, evident, după astfel de discursuri și idei, evident că e prea puțin ce are acum, vrea să fie ceva, nu știu ce, în țara asta, politic!” – este explicația pe care o are gazetarul. „Cu atât mai mult, dacă este un medic bun, recunoscut, cu o statură profesională, de ce este nevoie să se bage în lucrurile astea, care n-au nicio legătură cu meseria lui?”, se întreabă retoric Cristian Tudor Popescu.