Cristian Tudor Popescu a comentat în termeni duri comportamentul lui Raed Arafat, Gabriel Oprea și Cristian Popescu Piedone în seara tragediei de la Colectiv, după apariția în presă a filmărilor de la fața locului pe care autoritățile le-au ținut la sertar, potrivit Digi24:

„Uitați-vă acolo ce face. Uitați-i capul ăla de Nosferatu, îl vedeți din spate. Vine până aici, în dreapta sunt morții. Se întoarce și se ușchește, în timp ce Oprea-minte mică (fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, n.r.) vorbește la telefon. Ce face mai departe domnul Arafat? Se cară. O să mai vină o imagine unde vorbește la telefon. Nu se apropie de zona respectivă, unde ăia stau degeaba. Se întoarce cu spatele și vorbește la telefon. Ești principalul responsabil pentru tot ce este acolo.

El este șeful absolut a tot ce se întâmplă și acest om, în condițiile în care, în mod evident, acolo este o debandadă totală, oamenii ăia stau în proporție de 95% de pomană, se învârt de colo colo și sar peste morți. Și, în această situație de debandadă, principalul vorbește la telefon. Ca să arate că face vreo treabă. Ce trebuia să facă în secunda aia? Să-și dea haina jos, să se ducă acolo în față și să înceapă să-i coordoneze pe oamenii ăștia necoordonați deloc. Asta trebuia să facă, dacă era un șef adevărat

E greu să distrug acest mit al lui Arafat, pentru că el era folositor poporului ăstuia, dar nu am ce să fac. Atunci ne amintim ce a spus – n-o să uit niciodată: totul a decurs impecabil la intervenție și infecții nosocomiale sunt și în Occident

Ce face acest Piedone (Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului 4 al Capitalei, n.r.)? Ăsta nici măcar nu vorbește la telefon. Se uită ca râma în piatră. Nu face nimic. Se uită și stă și el pe acolo. Iar ministrul de Interne, la fel, vorbește la telefon, în loc să intervină. Trebuia să intervină la fața locului, să-i organizeze pe oamenii ăștia cât de cât. Măcar să nu se mai dea cap în cap acolo”.

Niciunul dintre acești principali responsabili nu intervine la fața locului. Niciunul

Domnul Arafat își justifică topirea în peisaj acum: domnule, eu nu vreau să influențez campania prezidențială. Cum își permite așa ceva? Este executiv, este secretar de stat și trebuie să dea socoteală în situația creată. Ce legătură are cu campania? Candidează la președinție? Nu pot să fac decât o singură supoziție: că are treabă cu doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă candidează, domnul Arafat nu candidează. Dar candidează șefa lui, domnul Arafat este parte din Guvernul Dăncilă și atunci nu vrea să-i creeze probleme șefei. Altfel cum pot interpreta, altfel decât ca pe o aberație, faptul că invocă campania electorală ca să nu spună un cuvânt? Și comemorarea victimelor de la Colectiv. Păi de ce să nu vorbești? Dimpotrivă, trebuie să vorbești după tot ce am văzut aici”, a spus CTP la digi24.ro.

