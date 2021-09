Cristian Terheș, avertisment lansat în Plenul Parlamentului European

În data de 16 septembrie 2021 s-a dezbătut, în Plenul Parlamentului European, situația contractelor vaccinurilor la nivelul UE. Dezbaterea respectivă a pornit de la lipsa de transparență a conținutului acestor contracte.

În acest context, Cristian Terheș a spus în biroul Parlamentului European de la București că cetățenii UE au dreptul să știe prețul vaccinurilor anti-COVID și clauzele contractuale cu privire la cine este responsabil de efectele adverse ale acestora.

Mesajul transmis de Cristian Terheș

„Dragi colegi, am auzit aici, in acest Plen, spunandu-ni-se acum ca aceste contracte pe vaccinuri sunt clasificate pentru a proteja interesele firmelor. Va intreb, insa, dar interesele si drepturile cetetatenilor Uniunii Europene cine le protejeaza?

Cetatenii UE au dreptul sa cunoasca pretul acestor vaccinuri si, mai ales, clauzele contractuale cu privire la cine e responsabil de efectele secundare adverse ale acestor vaccinuri. Cand s-a discutat despre Certificatul Verde Digital, comisarul Reynders Didier a spus in acest Plen, si citez: «pana in acest moment nu se cunosc complet efectele vaccinurilor».

Este corect atunci ca birocratii sau politicienii europeni sa expuna cetatenii europeni la riscuri si efecte negative ale vaccinurilor care nu se cunosc inca complet? Dar cetatenii sa nu stie cine raspunde efectiv in cazul in care exista asemenea efecte secundare adverse?

Firma Pfizer, bunaoara, si-a modificat prospectul si a recunoscut ca vaccinul sau poate produce miocardita si pericardita mai ales in randul tinerilor.

Este nedrept, de aceea, a conditiona, prin Certificatul Verde Digital, cetatenii Uniunii Europene sa-si exercite drepturile pe baza injectarii cu un astfel de produs medical a carui efecte secundare inca nu se cunosc complet. Dincolo de lipsa transparentei cu privire la aceste vaccinuri, mai este o problema.

Luni de zile s-a spus public ca aceste vaccinuri sunt singura solutie la stoparea pandemiei coronavirus. Vedem, insa, tari cu cea mai mare rata de vaccinare ca au si cea mai mare rata de infectare din lume, ceea ce contrazice toata retorica care ni s-a spus de luni de zile. UE a ajuns azi dintr-un spatiu al libertatii, unde drepturile fundamentale ale oricarei persoane sunt respectate si protejate, intr-un lagar, unde exercitarea unor drepturi fundamentale tine de obtinerea unui certificat verde.

Acest certificat e eliberat pe baza primirii acestui vaccin, care nu opreste persoana vaccinata sa se imbolnaveasca si nici sa raspandeasca boala, sau pe baza unui test RT-PCR, care da erori foarte mari. Nu e prima data in istorie cand Europa si lumea a fost intr-o pandemie. Este prima data, insa, cand se conditioneaza exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale de produse medicale care nu opresc raspandirea virusului ce a generat aceasta pandemie.

Va solicit sa nu pierdeti din vedere ca Europa a fost gandita ca un spatiu al libertatii, de aceea aveti obligatia sa RESPECTATI si sa PROTEJATI drepturile tuturor, si sa nu creati o Europa in care oamenii sunt discriminati sau segregati in functie de primirea sau nu a unui vaccin a carui efecte inca nu se cunosc complet. Multumesc”, a declarat Cristian Terheș, potrivit informațiilor transmise pe Facebook.

Cristian Terheș a votat împotriva introducerii Certificatului Verde Digital

Amintim că europarlamentarul PNTCD Cristian Terheș a votat împotriva introducerii Certificatului Verde Digital, arătând în multiple poziții publice și discursuri în Plenul Parlamentului European că introducerea acestuia va încălca drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor UE.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea