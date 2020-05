Una dintre caracteristicile care dă unicitate colecției este modul în care hainele pot fi personalizate online, pe site-ul https://mysimplicated.com/users/onetiu-doers, astfel încât fiecare persoană devine creatorul propriului obiect vestimentar achizionat.

„Colecția The Doers este dedicată celor cu spirit tânăr, eroilor urbani de astăzi care mișcă lucrurile. Este a celor care se pun la treabă și fac”, spune Onețiu.

Cum i-a venit business mentorului ideea de a se lansa și în lumea fashionului?

Sursa de inspirație a pornit de la studenții Academiei de Studii Economice, unde Onețiu a intrat în rolul de profesor pentru cei interesați de business.

„La invitația decanului Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), prof. univ. dr. Călin Vegheș, am susținut o serie de conferințe online și am lucrat împreună cu studenții, timp de 6 săptămâni, pe tema antreprenoriatului. Am fost impresionat atât de numărul mare al participanților, cât și de felul în care acești copii s-au ocupat de temele pentru acasă, scrise la un nivel înalt de informare și structurare. Ei au venit cu ideea hainelor, spunând că și-ar dori să aibă niște outfituri cool care să îi reprezinte, care să le amintească faptul că ei sunt aceia care schimbă lucrurile. În scurt timp m-am întâlnit cu Irina Voinea care a fost foarte încântată de ideea de a crea o colecție inspirată de această nouă generație, de care eu sunt atât de mândru”, povestește Cristian.

Cum a trecut Onețiu peste pandemie

Investitorul de la „Imperiul Leilor” și-a lansat colecția în emisiunea „La Măruță” unde a vorbit și despre ce a însemnat această perioadă pentru el, în ce mod l-a afectat și ce decizii de business a luat în lunile de izolare.

„Noi lucrăm practic într-o industrie a produselor sănătoase. Tot ce vorbim de 15 ani, și anume să avem un sistem imunitar puternic, să avem grijă să asigurăm organismului un necesar de vitamine, minerale, acum a devenit atât de brusc foarte important, însă, din păcate, cu costul blocării temporare a rețelei de distribuție. Pe noi ne-a afectat foarte tare pe partea de furnizori, pentru că lucrăm cu vreo 28 de fabrici din Germania și SUA și acolo s-au închis multe fabrici. Ei au luat foarte repede în serios începutul pandemiei și am rămas fără marfă în prima parte a perioadei. A trebuit să facem eforturi considerabile să putem deservi o cerere foarte mare, care s-a activat deodată. Apoi a trebuit să investim mult în materii prime și am avut probleme cu transporturile”, povestește Onețiu.

El vede această perioadă ca pe una care ne învață foarte multe aspecte, dar și ca pe una de revoluție, de nou început. În primul rând, pentru a preîntâmpina instabilitatea unor astfel de vremuri, Onețiu spune că este absolut necesar pentru oricine să aibă rezerve financiare, ale familiei sau ale businessului, pentru a evita deciziile proaste pe termen scurt. El i-a sfătuit pe cei cu economii să își împartă banii în mai multe monede, în limita garantării bancare. Și, în al doilea rând, afirmă că din punctul lui vedere acum este perioada în care oamenii au făcut lucruri pentru prima oară și este ideal să înceapă o afacere, pornind de la premisa „nu căuta să faci bani. Caută să rezolvi o problemă a societății, a publicului țintă. Să vii cu o soluție. Acum se deschid toate nișele și multe oportunități pentru cei care vor gândi în acest fel”, amintându-și faptul că și el a devenit antreprenor cu 10.000 de euro împrumați de la niște prieteni, a învățat foarte mult pe acest drum și nu s-a lăsat decurajat de 4 falimente, însușindu-și aceste etape ca lecții de creștere.