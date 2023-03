Cristian Bușoi a precizat, pe rețelele de socializare, că ”Ucraina are ambiția să devină hub regional de energie. Am avut un dialog foarte aplicat, astăzi, în Parlamentul European de la Bruxelles cu ministrul Energiei din Ucraina, German Galuşcenko, și președintele Consiliului de administrație al NJSC Naftogaz, Oleksiy Chernyshov. I-am asigurat pe cei doi că atât eu, în calitate de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, cât și colegii mei din ITRE sprijinim în continuare, cu toată forța, Ucraina pentru a rezista în fața agresiunii rusești și i-am felicitat pentru curajul și determinarea lor în a-și apăra economia, industria și țara”.

”Din dialogul pe care l-am avut astăzi cu cei doi oficiali am înțeles că Ucraina are ambiția de a deveni hub regional de energiei. Țara vecină are a doua cea mai mare rezervă cunoscută de gaz natural din Europa, 1,1 trilioane de metri cubi de gaz, potrivit unei estimări din 2019, dar și capacități uriașe de stocare, inclusiv pentru țări din Uniunea Europeană. Aproximativ 80% din rezervele de gaz, petrol și cărbune ale Ucrainei se găsesc în regiunea Nipru-Donețk, punctul central al operațiunilor militare ale Rusiei, arată un raport al unui think-tank canadian”, spune acesta.

UE a prezentat un plan de 300 de miliarde de euro

Tot pe rețelele de socializare, acesta a mai spus că ”Uniunea Europeană a prezentat un plan în valoare de 300 de miliarde de euro, prin care își propune să rupă dependența de gazele și petrolul din Rusia, până în 2027. Am făcut deja pași concreți în acest sens și vom continua pe același drum. UE nu va finanța războiul declanșat de Federația Rusă. Am trecut cu bine de iarna aceasta. Măsurile pe care le-am luat: reducerea consumului, umplerea depozitelor, au dat rezultate, iar vremea blândă a contribuit și ea la evitarea penuriei. Mai departe avem nevoie de decizii bune, care să ajute cetățenii și industria UE. Am încredere că planul nostru va da rezultate. Vom reuși să investim mai mult în surse de energie regenerabilă: eoliană, solară, hidro și geo-termală, vom face achiziții de gaz în comun, pe modelul deja cunoscut, și vom reuși să izolăm Rusia și să impunem acesteia sancțiuni și în zona energiei nucleare”.

”Lumea, așa cum o știam, s-a schimbat. Folosirea energiei ca armă de către Rusia a avut consecințe enorme în lume, în general, și în Uniunea Europeană, în special. Dar, am demonstrat că putem merge mai departe. Cetățenii europeni, companiile europene și ajutorul pentru Ucraina sunt priorități pe agenda UE. O demonstrează nu doar măsurile pe care le-am luat până acum, ci și noua propunere legislativă privind configurația pieței energiei electrice în UE”, a scris Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European, pe Facebook.