Cristi Minculescu a dezvăluit motivele din spatele acestei schimbări.

Artistul a dezvăluit că, în prezent, traversează o perioadă aglomerată din cariera sa. Cristi Minculescu a recunoscut că nu prea mai are timp de odihnă din cauza numărului mare de concerte pe care le-a avut în ultima perioadă.

Cristi Minculescu nu mai are timp de odihnă

El speră ca după Revelion lucrurile să se liniștească puțin și să aibă parte de mai multă odihnă.

„Am avut săptămâni cu show-uri de luni până duminică, fără pauză, dar nu ne plângem. Nu există loc în care să ne simțim mai bine decât pe scenă. A fost o vară plină, iar acum urmează perioada sărbătorilor de iarnă care este la fel. Poate după Revelion să reușim să ne odihnim puțin.

Mă simt foarte bine, într-adevăr, din toate punctele de vedere. Sunt plin de vitalitate și binedispus, mai ales că am și un nou look. Am luat cu asalt și TikTok-ul. Trebuie să mă urmăriți”, a spus Cristi Minculescu, la PRO TV.

A renunțat la facultate pentru muzică

Solistul trupei IRIS a renunțat la Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București pentru a se concetra mai mult pe muzică.

„Nu știu sincer dacă a fost devreme sau târziu pentru că nu mi-am pus problema niciodată dacă există o vârstă optimă pentru muzică. Eu nu mi-am planificat o carieră muzicală. Descoperisem deja un talent și o pasiune, dar nu aveam nimic concret în acest sens.

Mergeam la facultate, aveam cu totul alt drum în viață până în momentul în care am realizat că asta vreau să fac, le-am dat vestea părinților mei, care n-au fost tocmai fericiți, normal, și de atunci asta a fost calea mea.

Nu știu dacă moștenesc de la cineva anume, însă părinții mei mi-au insuflat iubirea pentru muzică. Prin intermediul lor am ascultat piese și artiști care m-au inspirat și pe care îi admir și acum” a dezvăluit Cristi Minculescu.