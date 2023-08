Cântărețul de muzică populară Radu Ille i-a speriat pe fani cu ultima postare de pe conturile de socializare. Urmăritorii săi de pe Facebook au avut emoții când artistul a postat o imagine de pe patul de spital. În plus, în poza respectivă, Radu Ille apare cu o perfuzie la mână.

Cu toate că era deja la a doua perfuzie pe ziua respectivă, cântărețul a ținut să-i liniștească personal pe fani. Pe lângă imaginea postată de acesta, Radu Ille a scris și un mesaj. Artistul a mărturisit că nu ar fi vorba despre ceva grav și că nu va sta departe de scenă, ci va reveni la programul obișnuit în scurt timp.

Radu Ille a confirmat că se simte mai bine și a explicat că a avut nevoie de câteva zile de odihnă pentru a-și recăpăta forțele. El a menționat că în viitorul apropiat are programate câteva evenimente, pe care intenționează să le onoreze.

Cântărețul se poate declara împlinit și în ceea ce privește viața personală. Alături de soția sa Nina, Radu Ille are doi copii. El și-a dorit mereu să fie la casa lui, iar atunci când și-a cunoscut partenera, a știut că îi va fi alături întotdeauna.

Soția sa este însă o fire mai discretă și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, ea îl sprijină din spate și joacă un rol esențial în cariera sa, fiind de mulți ani și impresarul artistului.

„Mi-am dorit foarte mult o familie. Nici nu știi ce-am avut în sufletul meu, când vedeam familii cu prunci. Măi și mi-a venit, cam târzior, așa e. Dar mi-a venit rândul la o familie. Am întâlnit-o pe Ninuța. E adevărat că nu a fost ușor, dar uite că am ajuns cumva. Că am vrut să mă însor la 13 ani prima dată”, spunea artistul, în urmă cu ceva timp.