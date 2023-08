Răutatea din folclor și cumpenele vieții sale

Cunoscutul artist confirmă că nu este o lume plină de lapte și miere, de amabilități. La rândul său s-a lovit de invidie și răutăți, motivele fiind, însă, diferite față de cele de care s-a lovit interpreta din Gherla.

„Există foarte mare invidie în folclor. Eu tot ce am făcut am făcut de unul singur, dar mulțumesc lui Dumnezeu că datorită Lui, am făcut ce am făcut până acum. Este răutate, căci nimeni nu mi-a dat o șansă. Mulți și acum au invidie pentru că muncesc.

Unii sunt invidioși pentru că am mai mult decât ei, pentru că poate câștig mai mult decât ei. Sunt acei oameni care nu mi-au dat nicio șansă când am venit la Arad. Eu am muncit și muncesc în continuare. (…) Pentru următoarele luni, am multe proiecte. Mi-ar plăcea să colaborez cu Carmen de la Sălciua sau Lena Miclăuș. Vreau să mă ocup mai mult și de pagina mea de YouTube”, spune Gabriel Stoica.

Își caută părinții de 32 de ani

Gabriel Stoica se străduiește din greu să își construiască o reputație într-o industrie muzicală care poate fi dificilă chiar și pentru cei care au trăit întreaga viață pe scenă. Chiar dacă a crescut într-o casă de copii, a reușit să-și construiască o carieră în muzică și, mai recent, s-a implicat și ca organizator de evenimente în vestul țării.

Cu toate acestea, nici până acum, acesta nu a dat de părinții său biologici ori de alte rude și acest aspect îl întristează profund.

„Mi-am căutat părinții până la vârsta de 32 de ani și ale mele rude. Am mers până la gradele de verișori, mătuși, unchi și așa mai departe, dar nu m-a căutat nimeni. Chiar e absurd să nu te caute chiar nimeni, nici verișori… Să te trezești ca într-un pustiu… Să nu știi ce ai de făcut, cine ești. Da, am o poveste frumoasă de viață și aș vrea să ajut tinerii din instituții, de la casele de copii, care nu mai au nicio speranță după ce ies din sistem. Statul nu prea îți oferă multe, nu îți oferă oportunități. Trebuie să lupți foarte mult, să crezi în Dumnezeu. Prin seriozitate, poți să ajungi unde vrei să ajungi”, a mărturisit tânărul artist.

Nu a fost iubit și apreciat

Întrebat ce îl determină și azi să îi mai caute pe ai lui, având în vedere că au trecut deja 32 de ani și alții poate s-ar fi resemnat, Gabriel ne-a oferit un răspuns de-a dreptul emoționant. Lipsa afecțiunii o resimte și azi, cu toate că a fost în îngrijirea unei familii, temporar, până la vârsta de 18 ani.

„Toată viața nu am fost iubit de nimeni, nu am fost apreciat de nimeni. De multe ori, simțeam nevoia să am o îmbrățișare de la un părinte, o vorbă bună sau și o vorbă rea, dacă greșeam. Am fost crescut de o familie, de la vârsta de 9 ani până la vârsta de 18 ani. Am învățat și lucruri bune, și lucruri rele. Am învățat cum să fiu om, să mă descurc în viață, să apreciez banul, munca făcută de mine, să fiu credincios, să cred în Dumnezeu. Am învățat cum să mă gospodăresc, cum să fiu eu ca individ. Nu prea mai țin legătura cu ei. Sincer să fiu, a trecut ceva timp și, chiar dacă i-am considerat multă vreme părinții mei, au fost și lucruri care s-au întâmplat și aș prefera să rămân cu ce a fost frumos”, ne-a dezvăluit Gabriel Stoica.

Legăturile cu familia care l-a crescut

El își amintește că începuturile în industrie nu au avut un parcurs ușor, dar a avut noroc cu Răzvan Cristea, omul cu care colaborează și azi. De la el a învățat cu ce se mănâncă muzica și lumea artistică.

„Mi-a fost greu la început. Am venit în 2010 la Arad, la facultate. Am stat în căminul studențesc al Universității Aurel Vlaicu. Mi-am dorit de mic să cânt. Problema e că părinții care m-au crescut nu au investit în mine. Am fost valoros pentru ei doar la munca câmpului. În toată perioada aia, printr-o cunoștință bună cu care colaborez și acum, Răzvan Cristea, am reușit să fac ceva în muzică. Mulți mă marginalizau pentru că am fost la casa de copii. Dumnezeu m-a ajutat să-mi clădesc o casă, să am un acoperiș deasupra capului. Dumnezeu m-a ajutat, prin muncă, bineînțeles. Lucrez la o companie în Arad. Sunt inginer, cânt și la evenimente. Am primit încrederea multor primării din județ pentru a le organiza zilele comunelor, și nu doar în Arad”, a mai dezvăluit Gabriel Stoica.