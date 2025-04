Crin Antonescu a declarat într-o postare pe Facebook că în 1987, prietenul său Ștefan Costache a încercat să fugă din țară, dar a fost prins în Bulgaria și adus înapoi în România. La scurt timp, Antonescu a fost chemat la Securitate împreună cu alți doi apropiați ai lui Costache. A fost, spune el, singura sa interacțiune cu fosta poliție politică.

Ulterior, în 1988, Ștefan Costache i-a mărturisit că intenționează să fugă din nou din țară și l-a rugat pe Antonescu să păstreze secretul. Acesta i-a respectat dorința, iar Costache a reușit să ajungă în Canada, unde locuiește și în prezent.

„Nu am turnat. Am protejat un prieten”, a subliniat Crin Antonescu în postarea sa. „Nu am colaborat cu Securitatea. Nu am nimic de ascuns. Dacă aș fi avut, nu candidam.”