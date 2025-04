Crin Antonescu a declarat că alegătorii cu convingeri suveraniste ”pot conta pe el”, însă a subliniat că nu se poate baza pe sprijinul celor care manifestă nostalgie față de regimurile autoritare. El a respins ferm ideea unui autoritarism susținut prin acordarea unor puteri sporite.

Politicianul a transmis că împărtăşeşte idealurile electoratului suveranist, susţinând o Românie suverană, respectată şi influentă, integrată ferm în Uniunea Europeană, NATO şi alianţele occidentale. A afirmat că se consideră suveranist, însă într-un sens modern și realist, subliniind că România nu poate prospera în izolare, ci are un viitor promiţător doar ca parte a lumii occidentale.

”Pentru electoratul suveranist am un mesaj, am mai multe mesaje. Îi împărtăşesc dorinţa pentru o Românie suverană, la locul ei în alianţele occidentale, la locul ei în Uniunea Europeană, la locul ei în NATO, dar cu suveranitate, cu personalitate, cu opţiuni şi cu alonjă. O ţară care e respectată mai mult, o ţară care propune mai mult, o ţară care oferă mai mult, o ţară care este pentru ceilalţi parteneri, aliaţi, vecini, indispensabilă.

Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale a respins ideea de autoritarism. Antonescu a susținut că în România există o criză profundă de criterii legate de ordine și autoritate, dar a subliniat că soluția nu constă în sporirea constrângerilor sau a puterii legale, ci în recâștigarea autorității prin exemplul personal al liderilor — prin moralitate, ținută, distincție și comportament demn.

”Autoritarism, nu. Că în România există o criză majoră de criterii de ordine şi de autoritate, asta este adevărat, dar nu e vorba de o autoritate pe care s-o dea legi sporite, s-o dea puteri sporite, s-o dea constrângerile, s-o dea represiunile, s-o dea ameninţările, ci de o autoritate pe care o dă, aşa cum spuneam, distincţia, ţinuta, clasa, exemplul, superioritatea morală, modelul moral, modelul intelectual, modelul comportamental al personajului public. Asta da, alt autoritarism nu”, a spus politicianul.