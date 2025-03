Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția de guvernare la alegerile prezidențiale din mai, își exprimă încrederea că va ajunge în turul doi. Acesta consideră că finala s-ar putea disputa între el și Nicușor Dan, primarul Capitalei care candidează independent.

În opinia sa, George Simion, liderul AUR, nu are asigurată calificarea în turul doi, așa cum se speculează.

El a subliniat că opțiunile electoratului sunt volatile și că în luna de campanie rămasă, inclusiv după sărbătorile pascale, se pot produce schimbări semnificative.

Pe de altă parte, Crin Antonescu a criticat activitatea lui Nicușor Dan ca primar al Bucureștiului, afirmând că acesta ar fi absent de luni de zile din funcție, în ciuda faptului că a câștigat un nou mandat în 2024.

Crin Antonescu își exprimă scepticismul față de ideea candidaților independenți, cum este și cazul lui Nicușor Dan. Fostul lider liberal consideră că „mirajul independentului” și cel al „antisistemului” sunt iluzii politice, fără o bază reală.

El argumentează că sistemul democratic în sine reprezintă structura instituțională a statului și că negarea acestuia echivalează fie cu dorința de anarhie, fie cu o orientare spre o formă de dictatură.

În opinia sa, ideea că Nicușor Dan ar fi un candidat „antisistem” nu se susține, având în vedere că acesta a activat constant în cadrul instituțiilor statului, intentând numeroase procese împotriva acestora și chiar fondând un partid politic.

De asemenea, fiind primar la al doilea mandat, Nicușor Dan face parte, fără îndoială, din sistemul existent, la fel ca toți ceilalți actori politici.

Crin Antonescu amintește că adevărații candidați antisistem sunt extrem de rari, dând exemplul unui candidat care și-a propus desființarea întregului aparat administrativ, dar subliniind că astfel de poziții sunt excepții și nu reguli.

Referindu-se la poziția președintelui României, Antonescu evidențiază că, din punct de vedere constituțional, acesta este un independent, indiferent de traseul său politic anterior.

Fostul lider liberal Crin Antonescu a contestat ferm ideea că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ar fi un politician antisistem. Potrivit acestuia, actualul edil este parte integrantă a sistemului politic românesc, având un parcurs clar definit prin implicarea sa activă în viața publică.

Totodată, Crin Antonescu a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilele conexiuni dintre Nicușor Dan și generalul SRI Florian Coldea.

Acesta a făcut o comparație cu cazul Mircea Geoană, care a fost suspectat de legături cu Rusia din cauza unui organizator de evenimente asociat cu oameni de afaceri ruși.

„Mai departe, ce anume lucruri nu se văd. Nu se vede, nu ştiu, nu se vede poate domnul general Coldea? Nu ştiu ce face. Poate că domnul general Coldea nu e preocupat de politică, poate că nu are nicio legătură cu domnul Nicuşor Dan, poate că nu a avut niciodată. Nu se vede. Că dacă se vede un colonel SRI în anturajul electoral al domniei sale, ni se spune: domnule, omul e la pensie şi nu e nimic ilegal. Da, nu e nimic ilegal. Dacă totuşi principalul său sponsor, mentor chiar, cum îl descrie, domnul Păun, să nu greşesc, are totuşi, că se uită, văd, presa la afacerile tuturor, suspiciuni. Vă aduceţi aminte ce a păţit Mircea Geoană, în mod caraghios, el venind de la vârful NATO, bănuit că are relaţii cu ruşii pentru că nu ştiu ce organizator de evenimente avusese nu ştiu ce afaceri cu un rus. Păi de domnul Păun ce să mai spunem?”, a spus Crin Antonescu.