În plină campanie electorală, numele lui Crin Antonescu revine în centrul atenției odată cu publicarea unei adeverințe CNSAS care menționează o declarație dată de acesta în anii ‘80. Potrivit instituției, documentul a fost semnat în 1988, în contextul unei anchete desfășurate la Școala Generală din Niculițel, județul Tulcea.

Totuși, CNSAS precizează că nu există elemente care să indice că Antonescu ar fi fost colaborator al Securității. Politicianul insistă că a fost doar o victimă a sistemului represiv, fiind urmărit, nu informator.

Crin Antonescu, candidatul susținut de Alianța România Înainte, este implicat într-un nou episod controversat.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a emis o adeverință oficială în care apare o declarație semnată de fostul președinte al PNL.

Documentul a fost oferit în 1988, într-un context care implică plecarea ilegală a unui coleg profesor în afara țării. CNSAS precizează, însă, că declarația nu dovedește vreo colaborare cu Securitatea, ci doar o interacțiune punctuală în cadrul unei anchete.

Fostul lider liberal susține că a fost audiat de Securitate în calitate de urmărit.

Potrivit declarațiilor sale, un prieten apropiat, inginer, a încercat să fugă din țară în 1987, fiind capturat după o tentativă eșuată în Bulgaria.

În acest context, Crin Antonescu, alături de alți doi cunoscuți, a fost chemat la sediul Securității pentru a da explicații.

„„Nu am avut nicio relație cu Securitatea decât în calitate de urmărit. În 1987 un prieten de-al meu, inginer a plecat într-o excursie în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, nereușind, fiind capturat.

La plecare a lăsat câteva obiecte personale la prieteni, toți cei trei am fost chemați la Securitate. Am dat o declarație, am spus că nu știam ce intenții are, atât și nimic mai mult”, a afirmat politicianul în cadrul unei conferințe de presă recente.