Cresc salariile în România! Pensia medie va înregistra o creștere semnificativă în anul următor, trecând de la 2.100 la 2.800 de lei.

De asemenea, salariul minim va avea o creștere accelerată, conform declarațiilor prim-ministrului Marcel Ciolacu la începutul dezbaterilor privind bugetul de stat pentru anul 2024.

Premierul a subliniat angajamentul de a:

Marcel Ciolacu a comunicat că prioritara sa a fost oprirea declinului economic.

Românii resimt în continuare efectele negative ale șocurilor economice din ultimii ani.

El a explicat că bugetul pentru anul 2024 prevede creșteri semnificative ale veniturilor pentru peste 12 milioane de cetățeni. Există o alocare suplimentară de peste 40 de miliarde de lei pentru majorări în domeniul:

Prim-ministrul a anunțat intenția Guvernului de a aduce dreptate pensionarilor prin două creșteri semnificative ale pensiilor în anul viitor:

Astfel, se prevede o creștere a pensiei medii de la 2.100 de lei la peste 2.800 de lei în 2024. Marcel Ciolacu a subliniat angajamentul de a respecta toate promisiunile făcute, inclusiv în ceea ce privește drepturile profesorilor.

Dacă ne raportăm la momentul intrării noastre la guvernare, ajungem la o creștere mai mult decât dublă, față de inflația de 30% din perioada 2022-2024. Vom face dreptate și profesorilor și ne vom respecta anul viitor toate angajamentele pe care ni le-am luat în fața lor. La virgulă, cum am promis”, spune Marcel Ciolacu.

„Stoparea declinului economic a fost primul lucru pe care a trebuit să-l facem. Totuși, românii resimt din plin încă șocurile economice din ultimii ani. De aceea, construcția bugetară pe 2024 prevede creșteri de venituri pentru peste 12 milioane de cetățeni. Avem peste 40 de miliarde de lei în buget în plus pentru creșterea pensiilor, salariilor, alocațiilor, dar și pentru cei aflați în nevoie!

Cresc salariile în România! Premierul a declarat că guvernul intenționează să mențină facilitatea fiscală de 200 de lei, care exonerează de taxe sumele sub această valoare până la 1 iulie, coincizând cu creșterea salariului minim la 3.700 de lei brut.

În plus, a subliniat determinarea sa de a se apropia rapid de salariul minim european, exprimând dorința ca, începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim să fie stabilit la 4.000 de lei în România.

Premierul a evidențiat că, de la preluarea guvernării, a susținut necesitatea unei creșteri semnificative a salariilor și a informat că, în 2024, câștigul salarial mediu net va atinge suma de 954 de euro, comparativ cu 694 de euro în 2021, anul intrării sale la guvernare.

El a subliniat că salariile echitabile sunt esențiale și constituie parte a soluției pentru o economie care valorifică munca oamenilor.

De asemenea, câștigul salarial mediu net va fi în 2024 de 954 de euro, față de 694 de euro în anul 2021, când am intrat la guvernare. Vreau să fiu foarte clar: salariile echitabile nu sunt o problemă, ci fac parte din soluție.

„Vom menține facilitatea celor 200 de lei, scutiți de taxe până la 1 iulie, când salariul minim va ajunge la 3.700 de lei brut. De la preluarea acestei guvernări am spus că trebuie să ne apropiem, cât mai repede, de salariul minim european. De aceea, îmi doresc ca, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim să fie 4.000 de lei în România.

Premierul a subliniat că cea mai bună garanție pentru creșterea pe termen lung a nivelului de trai și prosperității este o economie eficientă, capabilă să producă mai mult și mai calitativ.

În acest sens, a menționat că bugetul pentru anul 2024 este conceput în jurul conceptului de patriotism economic, având ca obiectiv promovarea creșterii producției interne, stimularea investițiilor și generarea de noi locuri de muncă în România. A evidențiat faptul că investițiile vor juca un rol semnificativ în creșterea economică, contribuind în proporție de 50%, cu o rată de creștere dublă față de cea a consumului.

Prin urmare, a anunțat că guvernul va prioritiza investițiile și nu va aloca resurse financiare pentru proiecte neterminate.

Pentru anul 2024, au fost selectate peste 150 de proiecte de investiții semnificative, dintre care 108 sunt în domeniul Transporturilor și Infrastructurii, 21 la Ministerul Dezvoltării, 13 la Mediu și 9 la Sănătate.

Nu mai aruncăm banii pe zeci de mii de proiecte începute și niciodată nefinalizate. Pentru 2024, am selectat peste 150 de proiecte de investiții importante, dintre care: 108 la Transporturi și Infrastructură, 21 la Ministerul Dezvoltării, 13 la Mediu, 9 la Sănătate…

De altfel, anul viitor investițiile vor aduce jumătate din creșterea economică și vor avea o rată de creștere dublă față de cea a consumului. Cu alte cuvinte, la fel ca în acest an, vom avea o economie care va crește pe investiții, nu pe consum. Iar, pentru asta, am decis să prioritizăm investițiile.

Premierul a afirmat că bugetul alocat Educației este cel mai mare din istoria țării, reprezentând 4,1% din PIB, cu o creștere de 22 de miliarde de lei față de execuția din 2023 și un spor de 61%. În opinia sa, anul 2024 va fi anul Educației, după mulți ani în care aceasta a fost insuficient finanțată.

Bugetul prevede investiții de peste 12 miliarde de lei în infrastructura educațională, doar din PNRR, iar 1,14 miliarde de lei sunt alocați pentru asigurarea mesei calde pentru elevii din aproximativ 1.000 de unități școlare.

În domeniul Sănătății, se va înregistra o creștere de 44%, adică un supliment de 5,8 miliarde de lei comparativ cu execuția din 2023. Obiectivul declarat al guvernului este de a evita situații în care spitalele să rămână fără finanțare și pacienții să nu aibă acces la tratament.

De asemenea, alocăm un buget de 1.14 miliarde pentru a asigura masa caldă pentru elevii din aproape 1.000 de unități școlare. Pe de altă parte, la Sănătate vom avea un plus de 44%, adică mai mult cu 5,8 miliarde de lei, față de execuția din 2023. Nu vreau să mai întâlnim situații în care spitalele să rămână fără finanțare și bolnavii să nu aibă acces la tratament.

„Avem cea mai mare alocare bugetară la Educație din istorie, de 4.1% din PIB, adică un plus de 22 de miliarde de lei față de execuția din 2023 și un plus de 61%. După mulți ani în care a fost Cenușăreasa bugetului, 2024 va fi în sfârșit anul Educației. Peste 12 miliarde de lei vor fi investiți în infrastructura educațională doar din PNRR.

Premierul a subliniat că toate alocările bugetare au fost făcute în urma unei analize atente a impactului pozitiv pe care fiecare investiție îl aduce:

A precizat că nu mai este timpul să se stabilească un buget și apoi să se decidă ulterior cum să fie cheltuiți banii. Guvernul a gestionat cheltuielile cu atenție și i-a direcționat către domeniile care aveau nevoie să genereze valoare adăugată. Această abordare are ca rezultat estimat crearea a peste 80 de mii de noi locuri de muncă în anul următor.

Toate schemele de ajutor vor fi condiționate de această performanță. În ceea ce privește schemele de ajutor de stat, s-a anunțat un plafon de garanții de 40 de miliarde de lei pentru sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

„Toate finanțările au fost alocate doar după o analiză atentă a plusului pe care acea investiție îl aduce oamenilor, companiilor și economiei României, în general. A trecut vremea în care se stabilea bugetul și vedeam ulterior ce facem cu el. Am ordonat cheltuielile și am dus banii acolo unde era nevoie să producă plus-valoare. Acest lucru ne va permite să creăm anul viitor peste 80 de mii de noi locuri de muncă. Toate schemele de ajutor vor fi condiționate de acest lucru. Și, dacă vorbim de scheme de ajutor de stat, vă anunț că am stabilit un plafon de garanții de 40 de miliarde de lei pentru sprijinirea activității IMM-urilor.

De asemenea, vom introduce o schemă de 2,5 miliarde de lei privind stimularea investițiilor de înaltă tehnologie și un buget de 2.6 miliarde de lei pentru schemele de ajutor pentru industria prelucrătoare, industria materialelor de construcții, Start Up Nation și programul Femeia Antreprenor. Tot anul viitor, vrem să continuăm stimularea investițiilor în prelucrarea și procesarea alimentelor, producția de carne de porc și pasăre, legume, dar și subvenționarea motorinei în agricultură prin alocări de peste 2.2 miliarde de lei, alături de investiții în irigații de peste 2.5 miliarde de lei”, adaugă premierul.