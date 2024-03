Cresc salariile! Potrivit lui Marcel Ciolacu, trebuie să existe o diferențiere între mediul civil și cel militar. Șeful Executivului a mai precizat că în prezent, o treime dintre români sunt plătiți cu salariul minim.

„Salariul va crește, acest lucru este clar. Dar de ce mai trebuie în România să fie „Spor de antenă”? Noi dormim cu telefonul sub pernă! Am rămas singura țară din Europa care are sporuri.

Trebuie să existe o diferențiere între mediul civil și cel militar. Nimeni nu mai este tentat să lucreze ca polițist sau militar.

O treime dintre români sunt plătiți cu salariul minim în acest moment. Dacă scoatem cei 10% din impozitare, aș vrea să am pârghia necesară să nu ne trezim că trei sferturi din români vor lucra pe salariul minim”, a declarat el în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, moderată de Mihai Gâdea.