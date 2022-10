Ministrul Muncii și Solidaritățiii Sociale, Marius Budăi (PSD), a afirmat că valoarea bugetară calculată pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 va fi de 11 miliarde de lei.

Budăi a menționat că cifrele luate în calcul de PSD din mai multe surse oficiale au arătat că nu există „niciun fel de probleme” pentru a asigura bugetul alocat pentru creşterea pensiilor începând din anul 2023.

Marius Budăi: „Putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie!”

„Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar.

Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie”, a declarat ministrul Muncii, vineri seară, pe 14 octombrie, pentru Realitatea Plus.

Vor fi două etape de majorare?

De asemenea, Marius Budăi a infirmat ideea potrivit căreia majorarea pensiilor ar putea avea loc în două etape.

„Majorarea bugetară va fi începând cu 1 ianuarie cel puţin 10% şi nu va fi nicio majorare în două etape”, a mai explicat Budăi.

De la 1 ianuarie 2023 pensiile se măresc cu 10%

Marius Budăi a anunțat că și PNL și-a dat acordul de a majora pensiile românilor cu 10% începând cu anul 2023.

„Noi, Partidul Social Democrat am propus unele măsuri pe care să le discutăm în coaliție și sigur că atunci când propui o măsură trebuie să ai în spate și anumite analize. Noi ne-am bazat foarte mult pe cifrele de la Comisia Națională de Prognoză, pe cifrele de la Institutul Național de Statistică, pe cifrele de la Eurostat, pe cifrele de pe site-ul Ministerului Finanțelor și mă refer la execuția bugetară și, bineînțeles, pe evoluția prețurilor și ținând cont de ceea ce s-a întâmplat la început de an, majorarea de 10 % a valorii punctului de pensie, majorarea cu 25 % a pensiei minime și următoarele pachete sociale”, a afirmat ministrul Muncii, Marius Budăi la sfârșitul lunii septembrie pentru Antena3.