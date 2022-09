Kelemen Hunor, despre creșterea pensiilor în România: Legea și bunul simț ne obligă

Așadar, președintele UDMR a subliniat că autoritățile vor discuta despre creșterea pensiilor în octombrie-noiembrie, cu ocazia dezbaterii legii bugetului de stat.

„Ce se întâmplă cu pensiile? Asta e întrebarea cea mai semnificativă în această perioadă și cea mai grea. Aici, legea și bunul simț ne obligă să creștem pensiile cu rata inflației. Acest lucru îl vom discuta în octombrie-noiembrie, cu ocazia dezbaterii legii bugetului de stat.

Dar acest lucru trebuie să-l facem, aici nu avem nimic de adăugat și nimic de comentat. Un singur lucru poate să facă Parlamentul sau Guvernul, să amâne această prevedere, ceea ce nu va face, să fiți siguri. În Coaliție am spus că vom respecta legea. Și moral, și legal suntem obligați să facem acest pas”, a spus Kelemen Hunor, conform digi24.ro

Propunerile PSD și PNL privind majorarea pensiilor

De asemenea, acesta a vorbit și despre propunerile venite din PSD și PNL privind majorarea pensiilor cu mai mult decât rata inflației.

„Acest lucru îl vom vedea. Dacă va fi posibil, de ce nu? Dar să vedem întâi cifrele. Nu suntem într-un concurs de frumusețe, cine oferă mai mult. Eu m-am abținut să intervin în această dispută. Eu spun că obligația noastră este să aducem pensiile la zi cu rata inflației, din 1 ianuarie, și să găsim resurse, cât e posibil în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, să păstrăm puterea de cumpărare pentru fiecare familie, cât se poate. Minuni nu trebuie să promitem”, a completat președintele UDMR.

Marcel Ciolacu spune că este inuman ca procentajul de majorare a pensiilor să fie sub 10%

Anterior, Marcel Ciolacu a spus că este inuman ca procentajul de majorare a pensiilor să fie sub 10%.

„Nu ştiu ce deranj a fost că am venit cu anumite soluţii la început de sesiune parlamentară, cu o viziune pe anul viitor, pe urmă să urmeze să fie discutate şi normal, să fie sustenabil. Am zis: dom-le haideţi să venim din noiembrie – ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluţie să venim cu legea bugetului în noiembrie, să avem timp să o dezbatem, cea mai importantă lege care este votată în Parlament.

Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, celor care am făcut impactul bugetar, repet, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, a spus președintele Partidului Social Democrat (PSD), la România TV.