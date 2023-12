Referitor la provocările din cariera sa de sportiv, Ianis este recunoscător pentru revenirea sa pe terenul de fotbal. După un an dificil de recuperare în urma unei accidentări, fiul lui Gheorghe Hagi a dezvăluit că nu va uita perioada dificilă. El a spus că este pregătit pentru un an plin de realizări profesionale.

„Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de 1 an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. Calificarea cu echipa Națională, dar cununia civilă este ceva unic, ceva ce mi-am dorit de mic copil. Mi-am dorit să-mi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o”, a punctat acesta.