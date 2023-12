Liderul AUR, George Simion, și soția sa, Ilinca, au vorbit despre controversele pe care le-a cauzat nunta lor. Fericitul eveniment a avut loc în luna august a anului trecut, în comuna Măciuca din județul Vrancea. La un an de la nuntă, cei doi au aflat că vor deveni părinți.

„La un an de la nuntă, am aflat că Ilinca este însărcinată (…) Toată țara e casă pentru noi. Aici, la Măciuca, ne-a plăcut foarte mult. Sunt peisaje pitorești, am dat de oameni buni.

Dacă s-a întâmplat, în peregrinările noastre, să ne găsiți aici, ne-am gândit să vă invităm”, a declarat George Simion.