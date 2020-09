Cozmin Gușă a postat pe pagina sa de Facebook o analiză cu privire la demascarea lui Norman Eisen de către Fox News. Acesta este considerat ca fiind omul din spatele ”Revoluțiilor colorate” din fostele state comuniste. Mai mult decât atât, analistul politic prezintă și legătura dintre România, Maior, Kovesi și ambasadorii Statelor Unite ale Americii la București.

În continuarea mesajului acesta a precizat că într-o bucată a emisiunii vedetei Fox News, Tucker Carlson, se face comparație între atacurile recente anti Donald Trump ale democraților și ”loviturile împotriva guvernelor din Europa de Est, neconvenabile acestora”. Mai precis, cel care este în spatele acestor ”lovituri”, folosind aceleași metode, este Norman Eisen.

Despre Norm Eisen

Cozmin Gușă prezintă, în continuare mesajului, o parte din ceea ce a făcut acesta în Europa de Est.

”Norman Eisen a fost ambasador in Cehia, mama lui fiind cehă, iar tatăl polonez. Printre multe alte “isprăvi” de sorginte democrată, Eisen este și “creatorul” marșurilor LGBT din țările Europei de Est.

Ieri la FOX News am aflat și că a fost în spatele “REVOLUȚIILOR PORTOCALII”, care-au virusat țările foste comuniste unde falanga democrată a DEEP STATE din SUA nu era de acord cu guvernările, exemplu clar fiind Ucraina și România în 2004!!

Deloc întâmplator, sunt și aceleași 2 țări de unde JOE Biden s-a “îndestulat” financiar, pentru sine sau apropiații săi democrați!”, scrie analistul politic.

Legătura cu România

”Care-ar mai fi legătura cu România a acestei “eminențe cenușii”, care azi luptă și-mpotriva lui Trump?

Prieteni americani mi-au povestit de-a lungul timpului că acest Norman Eisen este cel ce-a impus câțiva ambasadori ai SUA în Ro, printre care Alfred Moses, Mark Gitenstein , și chiar pe actualul Adrian Zuckerman! Așa se explică de-altfel și poziția net diferită a ambasadorului născut în Iași , de cea a administrației Trump!

Mai mult, Eisen este cel care a “teleghidat-o” în regiune pe Victoria Nuland, care l-a “administrat” și pe Băse în Ro, dar și pe Plahotniuc în Moldova. Să-l citez pe Gitenstein aici: “Get a country big enough that it has real problems, but not so big you’ll have no real power,” recently departed U.S. Ambassador to Romania Marc Gitenstein recalls being told by a foreign service veteran.”, mai scrie Cozmin Gușă.

Legătura cu Kovesi și Maior

”Eisen este omul care-a susținut-o cu adevărat pe Kovesi! Iar ea i-a executat toate comenzile în Ro, lucru pe care se pregătește să-l facă și în Europa, unde tot Eisen este cel care-a impus-o. Că doar nu credeți c-ar fi contat acolo pentru numirea ei, cuvântul lui Iohannis sau lobby-ul nevolnicului LuCOVID.”, menționează acesta.

”Așa cum explicam acum câteva zile, Maior este apropiat , prin Soros , exact de această falangă democrată unde lider este și Eisen. Cineva ca Trump ar zice că Maior este conectat astfel la DEEP STATE, cum își denumesc americanii STATUL PARALEL.

Problema mare aici este că în baza acestor conexiuni eronate, NEOFICIALE, Maior informează în Ro, influențând astfel deciziile statale, respectiv

prezidențiale ale României! Și acum pricepeți și cam cine l-a scăpat pe Maior de la mazilirea din postul de ambasador: ascultător, șantajabil, mai toată ziua băut, este scula perfectă pentru interesele membrilor DEEP STATE referitoare la Ro …

Sper că vă folosește analiza, mai ales celor ce vă încăpățânați încă să pricepeți cauzele “derivei” noastre naționale, cu iminență de “naufragiu”, este mesajul analistului politic.