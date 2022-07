„E al patrulea război mondial în care, din păcate, democrația va fi învinsă. Țările care prosperă în acest moment, care se văd mai solide în acest moment, sunt țări lipsite de democrație. Rusia nu are democrație, China nu are democrație, Brazilia are un soi de democrație, India, nu mai e cazul…”, este de părere analistul politic.

Greșeala Statelor Unite: Retragerea din Afganistan

„Declanșatorul acestui fapt a fost retragerea jalnică din Afganistan. Acea retragere în degringoladă, cu multe victime, cu multă disperare, cu mulți oameni omorâți, cei care erau de partea americanilor, acea retragere de revenirea bruscă, peste noapte a talibanilor, ele au prăbușit în plin început de mandat al lui Biden, prestigiul internațional al Statelor Unite.”, consideră Cozmin Gușă.

A doua eroare a strategilor americani a fost că au subestimat relațiile lui Putin cu marile state care nu participă în acest conflict și care au început să cumpere energie din Rusia, astfel încât mașinăria rusă de război are finanțare continuă, indiferent de sancțiunile economice impuse de Occident.

„Chiar dacă a vândut cantități mai mici, le-a vândut la supra-preț, pentru că a avut parte de înțelegere din partea unor parteneri, el a răspuns altfel: «Voi cumpărați cu atât, eu nu o să închid ochii când voi o să aveți probleme în Taiwan cu Statele Unite», le-ar fi spus chinezilor. De altfel, ei au un acord prin Tratatul de la Shanghai similiar cu NATO, care și acolo sunt toți pentru unul, unul pentru toți. Deci dacă China va fi atacată, în acel moment, în mod sigur Rusia va răspunde apelului.”, a mai spus fostul strateg politic.

