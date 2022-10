Anunțul zilei pentru românii care îşi calculează ratele bancare în funcţie de Indicii ROBOR. Banca Naţională a României (BNR) a afişat valorile ROBOR aferente zilei de marți, 25 octombrie 2022.

Au crescut Indicii ROBOR la 3 luni. Ultimele date oficiale ale BNR pentru românii cu credite bancare

Potrivit datelor prezentate marți de către Banca Națională a României (BNR), Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a crescut cu 0,01, urcând de la 8,19%, cât era cotat luni, până la 8,20%.

Indicele ROBOR la șase luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, nu a crescut, dar nici nu a scăzut, ci a rămas la aceeași valoare la care era cotat luni, respectiv 8,30%.

Indicele ROBOR la 12 luni a crescut tot cu 0,01, urcând de la 8,41%, cât era cotat luni, până la 8,42%.

Creșterea inflației determină și creșterea dobânzilor bancare

Vă amintim că, zilele trecute, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR) a explicat că atâta vreme cât crește inflația, nu se poate să nu crească și dobânzile bancare.

„A crescut (dobânda cheie – n.r.) pentru că a crescut inflaţia mai mult decât ne aşteptam şi am văzut această creştere. Cumva în trimestrul al IV-lea al acestui an ar fi trebuit sau am fi vrut să intrăm pe o uşoară traiectorie descendentă. Nu este încă momentul unei traiectorii descendente, indiferent că este uşoară sau nu. Probabil acest episod se va muta spre anul viitor”, a precizat, recet, Dan Suciu.

„Atâta vreme cât creşte inflaţia, din păcate nu putem să nu creştem dobânzile. Sau nu pot să nu crească dobânzile. Ele sunt condiţionate de creşterea inflaţiei şi sunt răspunsul la creşterea inflaţiei. Sigur că e un efort şi ne preocupă această îngrijorare pe care o creează creşterea dobânzilor, mai ales asupra ROBOR-ului şi IRCC-ului, care implicit determină creşterea ratelor.

Şi Banca Naţională a fost preocupată de această chestiune, nu numai prin empatia şi compasiunea pe care o avem faţă de situaţie ci prin pregătirea persoanelor care au asemenea rate că urmează o perioadă a dobânzilor mari. Puteam să creştem mai abrupt dobânda”, a adăugat reprezentantul BNR, potrivit Digi24.