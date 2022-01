Acum fostul arbitru are mai multe afaceri și este un businessman foarte respectat în județul Constanța.

Capital: – Ce achiziţii aţi făcut, direct sau prin intermediul firmelor deţinute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacţii?

Constantin Frățilă: – Nu am făcut noi achiziţii bursiere pe emitenţi noi. Am intrat în schimb în acţionariatul dezvoltatorului care a realizat SIGMA RESIDENCE. Iar pentru cele două imobile MAMAIA CENTRAL RESIDENCE şi HELLO SUNSHINE, (aparţinând societăţilor achiziţionate anul trecut, vânzările sunt încheiate în proporţie de 75%. Aşa că o curiozitate, am spre vânzare un apartament de 2 milioane euro , în centrul staţiunii MAMAIA de aprox 700 mp.

Lecția esențială

C: – Care au fost cele mai mari realizări şi care au fost cele mai mari eşecuri din ultimii ani? Care au fost greşelile din care aţi învăţat lecţii importante în derularea afacerilor?

C.F: – În general am mers destul de liniar în afaceri, cu siguranţă cu mai multe realizări decât eşecuri. Aşa că o învăţătură generală, conflictele nu fac decât să uzeze şi să aducă pierderi, deci probabil mai puţine conflicte ar fi de preferat.

Iar ca importantă realizare este a doua nepoţică SOPHIA ELENA !!!

C: – Ce investiţii aveţi în sectorul imobiliar atât în ţară, cât şi în străinătate? (realizate personal sau prin intermediul firmelor; implicări în realizarea unor proiecte imobiliare).

C.F: – Continui ansamblul MARIA ELENA , unde aş vrea să construiesc şi o clinică medicală. La principalul corp am ajuns la etajul 7.

Ce mai e pe la burse

C: – Aveţi plasamente pe burse? (la ce bursa, care era valoarea portofoliului la sfârşitul anului 2020 şi care este valoarea portofoliului în prezent).

C.F: – Aproximativ 25-26 milioane euro pe societăţi listate numai BVB.

C: – În ce domenii aţi investit în acest an şi în ce domenii intenţionaţi să investiţi în viitor?

C.F: – În continuare în imobiliare şi sper să mai fac achiziţii de societăţi care necesită investiţii pentru a le repune în piaţă.

Un om de 65 de milioane de euro

C: – La ce sumă evaluaţi afacerile şi investiţiile dvs. la sfârşitul anului 2020? (sau evaluarea unei firme specializate în cazul în care aceasta există).

C.F: – Cred că undeva între 62 şi 65 millioane euro.

C: – Ce hobby-uri aveţi şi care sunt destinaţiile dvs. preferate pentru vacanţă? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-aţi implicat şi de ce le-aţi ales?

C.F: – Nu am hobby-uri noi, fotbalul şi automobilismul.

C: – Cum v-a influenţat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

C.F: – Oarecum da, însă nu semnificativ. Vom reuşi să convieţuim şi cu acest COVID, pentru că asta e singura soluţie.