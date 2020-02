„Mult succes, Anca Florea! Un om onest, profesionist, dinamic! La cat mai multe spectacole de calitate!

Primaria Capitalei anunta ca, de azi, doamna Anca Florea a preluat atributiile functiei de manager al Circului Metropolitan Bucuresti, pana la organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director la aceasta instutie, conform legislatiei in vigoare.

Cu o vasta experienta jurnalistica, cunoscuta voce de radio si realizatoare de talk show-uri, doamna Anca Florea a ocupat si o serie de posturi cu atributii in management si comunicare, atat in Radiodifuziunea Romana cat si in cadrul Ministerului Culturii.

A fost realizatoare de emisiuni la Radio Romania Actualitati, Redactor-Sef Stiri la TVR International, membru CA la Radiodifuziunea Romana etc”, scrie Firea.

Ce a publicat Anca Florea



„A publicat trei volume – ‘Inapoi, in Basarabia’, Editura Cartea Romaneasca – 1994, ‘Pastrati Romania intreaga’ – Editura Viitorul românesc – 1996, ‘Perechea mea din cer’ editura Tofan Group – 1998. A castigat premii precum ‘Premiul National de Umor George Toparceanu’, acordat de Asociatia Nationala a Umoristilor – 1996, Galaxia Radio/SRR si Premiul ‘Pamfil Seicaru’ acordat de Societatea Ziaristilor Romani – 1994”, a transmis Gabriela Firea pe Facebook.

