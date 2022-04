Detalii de ultimă oră despre Partidul Naţional Liberal, după anunţul făcut sâmbătă, 2 aprilie, de către Florin Cîţu, care a demisionat de la conducerea formaţiunii politice.

Congres extraordinar în PNL, duminica viitoare, pentru alegerea noului preşedinte

Lucian Bode, prim-vicepreşedinte al PNL, a precizat, tot astăzi, că un congres extraordinar în cadrul PNL va fi organizat duminică, 10 aprilie.

Decizia finală va fi luată mâine, 3 aprilie, la Consiliul Naţional al Partidului Naţional Liberal. 44 de filiale din 49 merg acum în aceeaşi direcţie în cadrul PNL, a precizat Lucian Bode.

„Mâine avem Consiliu Naţional extraordinar, ocazie cu care vom convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 10 aprilie. (…)

Astăzi, când vorbim, sunt 44 de filiale care îşi doresc acelaşi lucru, convocarea Consiliului Naţional, lucru care s-a şi întâmplat, pentru duminică, 3 aprilie, cu un singur punct pe ordinea de zi: organizarea Congresului pentru data de 10 aprilie.

Împreună cu o majoritate covârşitoare, de 44 de filiale din 49, vom merge, sunt convins, în aceeaşi direcţie”, este declaraţia făcută sâmbătă de către Lucian Bode.

Lucian Bode: Îmi doresc un leadership adevărat, orientat spre viitor, (…) nu pariuri riscante

Mâine, Biroul Politic Naţional al liberalilor urmează să numească un nou preşedinte interimar, ce va asigura conducerea partidului până la Congresul de pe 10 aprilie.

„Îmi doresc un leadership adevărat, orientat spre viitor, într-un context intern şi internaţional extrem, extrem de complicat.

Îmi doresc o soluţie responsabilă, nu una superfluă, în aceste vremuri tulburi, pe care le traversăm cu toţi. Într-un cuvânt, îmi doresc moderaţie, îmi doresc echilibru, nu pariuri riscante”, a mai precizat Lucian Bode.

Cine ar urma să fie preşedintele interimar al PNL?

Reamintim că, potrivit unor surse din interiorul PNL, preşedintele interimar ce va asigura conducerea până la alegerea unui nou preşedinte al partidului ar urma să fie Gheorghe Flutur, potrivit G4Media.

Flutur ar fi fost ales spre nominalizare, ținându-se cont că este prim-vicepreședintele cu cea mai mare vechime, afirmă sursele citate.

Florin Cîţu: Colegilor mei le-a lipsit curajul

Sâmbătă, 2 aprilie, Florin Cîţu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PNL. El spune că nu va pleca şi din fruntea Senatului, având în vedere că nimeni nu i-a cerut demisia din acea funcţie.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural.

Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României.

Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă.

Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm. (…)

Cu colegii mei aș fi vrut o discuție serioasă. Poate le-a lipsit curajul”, a declarat, sâmbătă, Florin Cîţu, la sediul PNL.