Conflictul dintre Nicușor Dan și consilierii USR PLUS ia amploare! Analogia incredibilă a unui europarlamentar

Consilierii generali ai USR PLUS susțin că bugetul Capitalei propus de primarul Nicușor Dan este nerealist și că veniturile sunt supraestimate. Totodată, între USR PLUS și Nicușor Dan a izbucnit un conflictul după ce primarul general nu a fost de acord să își delege dreptul de semnătură viceprimarului PLUS, Horia Tomescu.