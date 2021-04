Consilierii generali USR PLUS din CGMB îi solicită primarului Capitalei, Nicuşor Dan, să retragă proiectul bugetului Bucureştiului pe 2021.

“Vrem să ne aşezăm la masă să discutăm şi să venim în faţa bucureştenilor cu un buget realist, bazat pe venituri reale. Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat. E ca şi cum Parlamentul ar fi în situaţia de a aproba bugetul Guvernului fără să ştie pe ce se bazează. (…) Cerem primarului să retragă proiectul. USR PLUS va vota bugetul doar după ce vor fi îndeplinite aceste standarde. (…) Imediat ce bugetul va fi aşezat pe nişte fundamente reale şi legale, grupul de consilieri USR PLUS din Consiliul General îl va vota. Trebuie să ne întoarcem la masa discuţiilor în cel mai scurt timp posibil”, a declarat, marţi seara, viceprimarul Capitalei Horia Tomescu, transmite Agerpres.

Consilierii USR PLUS cer retragerea bugetului

Horia Tomescu a susţinut că actualul buget “nu sprijină realizarea obiectivelor” pe care consilierii USR PLUS le-au asumat în faţa cetăţenilor.

“În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă în buget pentru că în toate discuţiile pe care le-am avut cu primarul şi cu directorii din Primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 – 5 miliarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică şi am văzut suma de 7 miliarde, am cerut nota de fundamentare, adică explicaţiile pe care se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcţiile din Primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor. (…) Avem motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste. În afară de 2017, când veniturile bugetare au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puţin 25%.

Nu putem să ne minţim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulţime de bani, dacă în anii trecuţi nu s-a întâmplat asta. Dacă facem aşa, din toate cheltuielile pe care le planificăm pentru sănătate, pentru asistenţă socială, mediu, sport şi aşa mai departe, va trebui să tăiem din bani. Noi vrem să avem un buget realist, aşa încât să prioritizăm cheltuielile şi ele să fie respectate. Nu e momentul să fim populişti, ci să fim responsabili şi buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am susţinut. Vrem să îl sprijinim să construiască bugetul pe baze reale şi să spună care sunt cheltuielile prioritare”, a subliniat Horia Tomescu, în declaraţia online susţinută alături de consilieri generali USR PLUS.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reuneşte miercuri într-o nouă şedinţă, pe ordinea de zi figurând proiectul bugetului Capitalei pe anul 2021.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea