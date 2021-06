Deputatul Mihai Ioan Lasca refuză să demisioneze din Parlamentul României, deşi a primit o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare.

Deputatul a fost ales pe listele AUR în Parlament, însă nu mai face parte acum din această formaţiune.

Miercurea trecută, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar având ca obiect infracţiunea de lovire sau alte violenţe. Victima este partenerul fostei sale iubite, pe care Lasca s-a agresat în vara anului 2019, după ce l-a blocat în trafic.

Întrebat de jurnalişti dacă nu va renunţa la funcţia de deputat în urma condamnării, Mihai Ioan Lasca a declarat marţi, 8 iunie, că el este un reprezentant al poporului şi nu vede legătura dintre problemele din justiţie şi mandatul său.

“Nu văd ce legătură să aibă cu mandatul meu. E o problemă personală. Nu am bătut pe nimeni, totul a fost dus în derizoriu. Ați văzut că eu aș fi bătut pe cineva? A fost singura probă care… Știu, e una injustă.

Și la fel de bine vreau să subliniez faptul că nu am intrat în politică ca să fiu exonerat de răspunderea penală, drept dovadă nu am uzat de dreptul la imunitate parlamentară. Eu am fost ales de popor, sunt reprezentant al poporului, nu am de ce să iau în calcul asemenea ipoteză”, a declarat deputatul neafiliat, potrivit stirileprotv.ro.