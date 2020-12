Este lovitura momentului încasată de zeci de mii de oameni Una dintre cele mai cunoscute companii, Lufthansa a decis să renunțe la 29.000 de angajaţi până la sfârşitul anului. Situația tragică nu se va încheia aici. Compania aeriană germană va reduce încă 10.000 de locuri de muncă anul viitor, pentru a face faţă crizei coronavirusului, a informat presa germană, citată de Reuters.

Compania aeriană şi filialele sale Eurowings, Swiss, Austrian şi Brussels Airlines şi-au redus programele, flota şi personalul, în condiţiile în care traficul aerian nu îşi va reveni, probabil, la nivelurile pre-pandemice înainte de 2025.

Citând surse din companie, ziarul Bild am Sonntag a anunţat că Lufthansa va reduce 20.000 de locuri de muncă în afara Germaniei, şi va vinde unitatea de catering LSG, care are 7.500 de angajaţi, reducând numărul total al personalului la 109.000. În plus, în anul 2021, alte 10.000 de locuri de muncă vor fi eliminate în Germania.

Low-costurile, avantajate

De altfel, din cauza COVID, aeroporturile europene vor trebui să se reinventeze, în plină pandemie de coronavirus. Companiile low-cost vor fi cele mai avantajate.

Aeroporturile europene, afectate de pandemia de coronavirus, vor trebui să găsească un nou model de funcţionare după criză, în care companiile aeriene low-cost vor fi „câştigătoarele”, susţine directorul general al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), Olivier Jankovec, transmite AFP. „În mod clar, vedem că transportatorii low-cost sunt câştigătorii în această criză. Cei mai importanţi au rezultatele financiare cele mai solide şi dispun de lichidităţi pentru a depăşi criza în lunile următoare”, a declarat marţi Olivier Jankovec, cu ocazia adunării generale anuale a ACI Europe, o organizaţie care reprezintă 500 de aeroporturi din 46 de ţări europene.

„Produsul lor este perfect adaptat la noua realitate, la fel ca şi modul în care îi gestionează costurile şi agilitatea lor”, a adăugat Olivier Jankovec, făcând referire la compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair şi compania ungară Wizz Air printre „câştigătoare”.