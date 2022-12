Un compromis a fost găsit luni seară pentru deblocarea parţială a fondurilor europene destinate Ungariei, ceea ce a permis ridicarea obiecţiilor Budapestei asupra unui ajutor financiar european pentru Ucraina şi asupra instituirii unui impozit minim pentru societăţile multinaţionale, a anunţat preşedinţia cehă a Consiliului UE.

”Ambasadorii statelor UE au aprobat principiul unui ajutor de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, al unui impozit minim de 15% pentru marile companii, al aprobării Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) al Ungariei şi al unui acord asupra condiţionalităţii”, a precizat preşedinţia cehă pe Twitter, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Conform noului mecanism de condiţionalitate, prin care Comisia Europeană poate bloca fondurile europene destinate unei ţări dacă consideră că aceasta încalcă ”statul de drept”, executivul comunitar a cerut suspendarea a 7,5 miliarde de euro din fondurile de coeziune, sumă ce reprezintă 65% din fondurile europene alocate Ungariei în bugetul plurianual al UE pentru perioada 2021-2027. În plus, Bruxellesul a blocat cele 5,8 miliarde de euro ce revin Ungariei sub formă de granturi în planul european de relansare în urma pandemiei.

În replică, Ungaria a blocat la rândul ei planul OCDE de stabilire a unui impozit minim pentru companii şi de asemenea un plan european de ajutor pentru Ucraina în valoare de 18 miliarde de euro, în cazul acestuia din urmă Budapesta afirmând că nu este de acord cu emiterea din nou de datorie comună de către blocul comunitar. Totuşi, celelalte 26 de state membre ale UE au ajuns sâmbătă la un acord pentru a debloca ajutorul pentru Ucraina, soluţia găsită fiind de a atrage cele 18 miliarde de euro prin emitere de datorie cu garanţii oferite doar de statele membre, nu de bugetul comunitar.

#COREPERII | ✅ Ambassadors in principle unanimously approved a financial support package to provide #Ukraine with €18 billion in 2023. #EU2022CZ keeps its promise to help Ukraine stand up to Russia and the EU remains united. #StandWithUkraine

More ⬇️https://t.co/6m6scSA1V0 pic.twitter.com/9wgESKlPZK

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 12, 2022