Luând în considerare ultimii 4 ani, Crăciunul de anul acesta al internauților va fi probabil „cel mai bogat” de până acum. Utilizatorii de internet intenționează să ofere cadouri, în medie, unui număr de 10-11 persoane, iar bugetul pentru cadouri este cel mai mare din ultimii 5 ani. Comparativ cu anul trecut, când suma medie cheltuită a fost de 730 de lei, potrivit analizei Compari.ro, anul acesta intenționăm să cheltuim în medie 1.011 lei pentru cadouri, depășind cu mai mult de 440 de lei bugetul de acum patru ani. Pe lângă familia restrânsă și extinsă oferim cadouri mai ales prietenilor, în timp ce cadourile făcute colegilor de muncă sunt mai puțin întâlnite.

Surse de informare: ofertele magazinelor online mari, pagini de comparare a prețurilor și motoare de căutare web

Rolul internetului în procesul de cumpărare este incontestabil. Pe lângă dezvoltarea dinamică a cumpărăturilor online – tipică și în cazul țării noastre – internetul precede sursele tradiționale, cum ar fi turul magazinelor, studierea cataloagelor cu oferte sau reclamelor/anunțurilor chiar și în procesul de informare înainte de plasarea comenzii. Însă o noutate este rolul din ce în ce mai important al site-urilor de comparare de prețuri: cu toate că utilizatorii de internet români preferă să se informeze direct căutând prin ofertele marilor magazine web, în 2019 utilizarea site-urilor de comparare a prețurilor (de ex. Compari.ro etc.) a devenit cea de-a doua sursă de informare (63%), înainte de căutarea produselor prin motoarele de căutare online „tradiționale” (precum Google, Bing etc.) (51%).

Creșterea importanței site-urilor de comparare a prețurilor în decizia de cumpărare nu este surprinzătoare, având în vedere tendințele din ultimii ani. Pe lângă faptul că, din punct de vedere al funcțiilor, scopul principal rămâne găsirea celor mai bune oferte, noile opțiuni legate de selectarea magazinelor, verificarea stocului, informațiile privind livrarea, căutarea de produse, alegerea de produse sunt de asemenea utile și, prin urmare din ce în ce mai populare.

Fiind cel mai popular site de comparare de prețuri și produse din România, Compari.ro se numără printre liderii din domeniul furnizării serviciilor extra de acest gen. Site-ul oferă și căutare detaliată a produsului cu parametri multipli, monitorizarea prețurilor și evaluarea produsului și a comerciantului. Prin urmare, Compari.ro joacă un rol relevant în facilitarea cumpărăturilor online în România, începând de la alegerea produsului potrivit până la găsirea celui mai de încredere comerciant. Momentan, vizitatorii site-ului pot alege dintre 10 milioane de oferte ale unui număr de peste 1.100 de magazine online.

Utilizatorii de Internet preferă să cumpere online

În afară de căutarea de informații, majoritatea achizițiilor sunt efectuate prin internet: 71% dintre utilizatorii de internet români intenționează să comande de la un magazin online din țară și în acest an, dar 19% au în vedere și anunțurile online. (de ex. în cazul cumpărării de la o persoană fizică). Doar 9% dintre utilizatorii de internet intenționează să comande de la un magazin online din străinătate.

Cei care nu comandă produsul de pe internet după efectuarea unei căutări online, își vor face cumpărăturile și în acest an în mall-uri (52%) sau în magazine tradiționale, de specialitate (22%). Bărbații sunt predispuși să comande din străinătate, în timp ce femeile, tinerii și pensionarii preferă să facă cumpărături în mall-uri.

Achiziționarea cadourilor este un proces complex

Deși niciodată nu e prea devreme pentru a începe cumpărarea cadourilor, majoritatea așteaptă totuși promoțiile corespunzătoare, Black Friday fiind cea mai populară în rândul utilizatorilor de internet români (34%). Începerea timpurie – încă din octombrie – atrage doar 6% dintre utilizatorii de internet, în timp ce 24% tind să amâne cumpărăturile până în ultimul moment. Amânarea este cea mai frecventă în rândul cumpărătorilor cu vârsta sub 30 de ani, precum și în cazul bărbaților. În zilele care preced sărbătorile, aceștia întârzie cu cumpărăturile atât de mult, încât sunt șanse mari să aleagă până la urmă să-și facă cumpărăturile în mod tradițional, făcând shopping în mall-uri.

Este interesant faptul că există mari diferențe de gen în această privință. Femeile încep din timp cumpărarea cadourilor și își extind cumpărăturile până la jumătatea lunii decembrie în speranța celor mai bune oferte. În schimb, cumpărătorii de sex masculin preferă să achiziționeze cadourile în bloc, concentrându-se pe o anumită perioadă specifică/ promoțională. Prin urmare, în rândul acestora, Black Friday – ca ocazie – este mult mai populară (40%) pentru cumpărăturile de cadouri, decât în rândul femeilor (28%).

Decidem pe baza raportului calitate-preț, dar credem în continuare în cadourile clasice

Alegerea cadoului potrivit pentru Crăciun nu este niciodată o sarcină ușoară. Pe lângă criteriul prețului devin din ce în ce mai importante de la an la an și alte aspecte: în acest sens, majoritatea (37%) iau decizii în baza raportului calitate-preț al produsului, care urmează oferit drept cadou, monitorizând în mod continuu evoluția prețului articolului respectiv, pentru a prinde cea mai bună ofertă.

În privința cadourilor, le preferăm în continuare pe cele clasice. Cele mai populare patru categorii de produse sunt:

1. articole de îmbrăcăminte (43%)

2. telefoane mobile, tablete și accesorii (38%)

3. jucării (36%)

4. produse de înfrumusețare, cosmetice (36%)

În timp ce topul de popularitate în rândul femeilor este format din aceste patru categorii de produse, pe lista de cadouri a bărbaților se află pe primele locuri diferite produse electronice de larg consum.

În perioada promoțiilor de Black Friday, cumpărăm mai mult pentru noi înșine

În acest an, 34% dintre utilizatorii de internet activi mizează pe promoțiile de Black Friday din noiembrie, în speranța unor oferte avantajoase și a unei game largi de produse. În același timp, în perioada promoțiilor de Black Friday, în general clienții nu își cumpără deja cadourile de Crăciun, ci își fac propriile achiziții care au fost amânate pentru perioada promoțională.

În consecință – deși sezonul de sărbători începe cu Black Friday – utilizatorii de internet români intenționează să-și cumpere în noiembrie în primul rând smartphone-uri, tablete (54%), produse electronice de larg consum (45%) și electrocasnice mari (40%). După ce și-au făcut propriile achiziții, aceștia încă răsfoiesc ofertele pentru idei și cadouri de Crăciun, dar pentru achiziționarea surprizelor pentru Crăciun, mulți așteaptă până la primirea salariilor de la începutul lunii decembrie. De obicei, bărbații mizează pe un preț promoțional pentru o anumită categorie de produse sau un anumit produs, în timp ce femeile sunt mai deschise, și se uită la toate

produsele cu preț redus.

Black Friday poate dura până la 2-3 săptămâni

De zeci de ani, în Statele Unite prima zi de vineri după Ziua Recunoștinței este numită Black Friday, care marchează începutul sezonului de cumpărături pentru sărbători. În acest an Black Friday are loc oficial în data de 15 Noiembrie. În America, magazinele fac promoții uriașe pentru această zi, se deschid mai devreme și se închid mai târziu, iar mulți cumpărători iau o zi liberă de la serviciu. Inițiativa a devenit din ce în ce mai populară și în România, dar deocamdată nu este de aceeași amploare ca cea de peste ocean, astfel majoritatea comercianților interesați din piața românească nu așteaptă până la data oficială cu propriile oferte promoționale. Drept urmare, deja de la jumătatea lunii noiembrie putem conta pe reduceri semnificative de preț, care pot fi urmărite continuu pe site-ul Compari.ro, de exemplu cu ajutorul funcției „diagramă de preț”.

