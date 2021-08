Companiile de social media au majorat veniturile cu până la 125% în Q2 2021

Având în vedere că prețurile acțiunilor s-au tranzacționat aproape de maximele istorice, observăm un val masiv de optimism pentru câștigurile viitoare, fapt care a fost inclus deja în prețuri, conform informațiilor transmise de XTB într-un comunicat.

Dintre companiile componente indicelui S&P 500 care și-au prezentat deja performanțele, 88% au raportat câștiguri mai bune decât se prognoza. În cazul în care tendința continuă, ar fi cel mai ridicat ritm procentual de când FactSet a început să înregistreze aceste date în 2008.

Până în acest moment, companiile de Social Media au impresionat în ceea ce privește rezultatele pentru al doilea trimestru încheiat la 30 iunie. Veniturile totale ale Facebook pentru trimestrul respectiv au crescut cu 56% de la an la an, la 29,08 miliarde de dolari, înregistrând cea mai rapidă creștere din 2016.

În comparație, veniturile Pinterest s-au îmbunătățit cu 125% față de aceeași perioadă a anului trecut la 613,21 milioane dolari. Veniturile Twitter au crescut cu 74% de la an la an în trimestrul respectiv la 1,19 miliarde, față de 1,07 miliarde dolari. În ceea ce privește firma Snap (care deține Snapchat), veniturile au depășit, de asemenea, estimările analiștilor, în creștere cu 116,2% de la an la an.

De asemenea, Pinterest a furnizat o estimare a creșterii veniturilor din al treilea trimestru „de peste 40%”, de la an la an. Aceasta a fost în conformitate cu așteptările Refinitiv de creștere a veniturilor de 42,8% de la an la an pentru trimestrul următor.

Cifrele prezentate de Snap și Twitter

Rivalii mai mici ai Facebook, Snap și Twitter, au uimit Wall Street cu câștiguri care au depășit cu mult așteptările. Ambele seturi de rezultate indică o recuperare a activității de publicitate mai puternică decât era de așteptat pentru mass-media online – ceva ce analiștii Bank of America au avertizat că ar putea pune presiune pe acțiunile Facebook după raportarea câștigurilor în cazul în care firma nu se ridică la înălțimea colegilor săi. Așteptările față de Facebook au fost prea ridicate, acțiunile companiei suferind de o sincronizare nepotrivită, venind după rezultatele explozive ale Twitter și Snap, precum și cele ale giganților de tehnologie precum Microsoft și Apple. Dacă Facebook ar fi început sezonul cu astfel de numere situația ar fi fost considerată pozitivă, deși performanțele nu sunt la fel de impresionante precum ale colegilor săi.

Cifrele prezentate de Snap și Twitter au semnalat că piața publicității online înregistrează o recuperare puternică față de minimul atins în timpul pandemiei, astfel prețul acțiunilor companiilor de publicitate online au avansat. Raportarea Snap de pe 24 iulie a fost adevăratul punct de vedere, întrucât compania a depășit așteptările de venituri cu mai mult de 100 de milioane de dolari, iar acțiunile sale au beneficiat de un imbold puternic, crescând cu 23,9% până la un nivel de închidere record de 78,02 USD. În aceeași sesiune, Twitter a câștigat 3,1%, până la 71,69 USD.

Majoritatea jucătorilor de pe piața Social Media au întâmpinat dificultăți în atingerea prognozelor privind creșterea utilizatorilor. Astfel, Twitter a dezamăgit ușor în ceea ce privește utilizatorii zilnici activi monetizabili (MAU). Facebook a reușit să respecte previziunile privind utilizatorii zilnici activi (DAU), în timp ce s-a plasat ușor sub așteptările referitoare la indicatorul MAU. Cu toate acestea, Snap a reușit să depășească așteptările privind DAU.

Ritmul mai rapid de creștere al Snap indică faptul că sunt în joc mai mult decât doar tendințele macro, deoarece analiștii au lăudat mișcările strategice inteligente care au condus impulsul recent al companiei mamă a Snapchat. Cu câțiva ani în urmă, existau îndoieli că Snap va reuși să obțină o afacere profitabilă din platformă, dar aceasta are în momentul de față o evaluare de piață de două ori mai mai mare decât Twitter și compania se apropie de totalul veniturilor Twitter.

În ceea ce privește îndrumările pentru a doua jumătate a anului, Facebook a spus că se așteaptă ca „ratele de creștere a veniturilor totale de la an la an să scadă semnificativ pe o bază secvențială pe măsură ce parcurgem perioade de creștere din ce în ce mai puternică”. Acest comentariu este neschimbat față de recomandările publicate cu trei luni mai devreme. Analiștii chestionați de Refinitiv se așteptau la venituri de 28,22 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru, ceea ce implică o creștere de 31%.

Facebook investește puternic în realitatea virtuală și în realitatea augmentată

Raportul a subliniat planurile Facebook de a-și reduce dependența de veniturile din publicitate, menționând eforturile extinse ale companiei de a atrage și sprijini creatorii de conținut și, în special, planurile sale de comerț electronic. „Vrem ca platformele noastre să fie cel mai bun loc pentru creatori pentru a-și câștiga existența”, a spus Zuckerberg, adăugând că firma intenționează să genereze instrumente pentru creatori începând cu 2023.

Pentru a-și construi succesul, compania de socializare investește puternic în realitatea virtuală (VR) și în realitatea augmentată (AR) pentru a crea noi lumi digitale pe care mai mulți oameni le pot locui simultan. Facebook numește acest proiect „metaversul”. Aceste noi tehnologii ar putea atrage noi utilizatori și ar putea impulsiona rata de creștere a bazei de utilizatori globali a Facebook. Totuși, în ciuda unui trimestru puternic, Facebook avertizează asupra schimbărilor viitoare – și anume impactul asupra activității sale masive de publicitate, care a generat 28,5 miliarde de dolari din cei 29 de miliarde de dolari ai companiei în acest trimestru.

O altă temă a raportărilor companiilor din acest domeniu a fost impactul eforturilor Apple de a permite utilizatorilor să decidă dacă doresc să permită urmărirea activității lor online în scopuri de marketing printr-un identificator publicitar sau IDFA. Această inițiativă recentă a fost semnalată de jucătorii de social media drept un potențial factor de risc în cadrul sezonului anterior de raportări. Snap a indicat de data aceasta că nu a înregistrat un impact negativ atât de mare, așa cum se anticipase inițial, în timp ce directorul financiar Twitter, Ned Segal, s-a declarat „mulțumit” de ceea ce a observat compania până în prezent.

În acest context, sectorul tehnologic cu focus pe social media continuă să rămână în centrul atenției, într-o perioadă în care persistă un val de indecizie și nesiguranță întrucât presiunile inflaționiste din SUA continuă să crească și Rezerva Federală are tot mai puțin spațiu de manevră în privința menținerii unor condiții relaxate de politică monetară.