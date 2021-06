După ce am umplut rețelele de socializare cu fotografii care ne ilustrează brațul în timp ce este vaccinat, acum, e la modă o altă practică stupidă: aceea de a publica Green Pass-ul, cu tot cu codul QR. Un lucru care ar trebui evitat.

Codul QR de pe certificatul verde, „o mină de date cu caracter personal invizibilă cu ochiul liber”

Motivul fiind explicat clar de Guido Scorza, membru al Consiliului pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal a avertizat cu privire la posibilele riscuri pe care le prezintă răspândirea imaginii pe social media.

Scorza a explicat pe Agenda Digitale că acest cod QR al certificatului verde, absolut personal, „este o mină de date cu caracter personal invizibilă cu ochiul liber, dar lizibilă pentru oricine dorește să-şi facă afacerile noastre”.

Deoarece, cu ajutorul codului se poate ştii „cine suntem, dacă și când ne-am vaccinat, câte doze am făcut, tipul de vaccin, dacă am avut Covid și când, dacă am fost supuşi unui test PCR, când l-am făcut şi cu ce rezultat și multe altele “, scrie Il Giornale.

Pe scurt, informații care nu trebuie cunoscute de toată lumea, ci doar de poliție și de cei autorizați să le vizualizeze în caz de nevoie. Printre altele, codul QR trebuie scanat numai folosind aplicația Guvernului „care garantează că verificatorul vede doar dacă avem, sau nu, permisul verde și nu şi celelalte informații și, mai presus de toate, nu păstrează nimic în memorie”.

Care sunt riscurile?

A oferi oricui posibilitatea de a afla detalii leate de starea noastră de sănătate, ar putea determina anumite persoane să “presupună că persoana în cauză are boli care sunt incompatibile cu vaccinarea, sau pur şi simplu că este împotriva vaccinului”.

Odată ce vor fi în posesul acestor informații, persoanele rău intenţionate le-ar putea folosi “pentru diferite forme de discriminare. Sau pentru escrocherii vizate, ori pentru a creea profiluri comerciale. Există posibilitatea ca aceste date să ajungă într-o bază de date vândută și comercializabilă”.

Reținem, de asemenea, că divulgarea datelor noastre personale ar putea dăuna și altor persoane, deoarece ar facilita „circulația codurilor QR false, fapt care ar obstacola obiectivul unei circulații sigure, urmărit prin certificatele verzi”.

