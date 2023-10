„Bună seara! Sunt Florina Rusneac, manager resurse umane Somaco prefabricată membră Holcim România și manager de proiect al școlii tehnice de la Aleșd. Școala tehnică de la Aleșd este un proiect foarte drag nouă, pentru că așa cum am văzut în această seara multe companii multinaționale au această tendință de a da tinerelor generații ceea ce am învățat noi. În consecință asta ne-am dorit și noi. Să dăm mai departe tinerelor generații ceea ce am învățat noi. Vă mulțumesc foarte frumos pentru nominalizare.” susține reprezentantul companiei, Florina Rusneac.