Compania farmaceutică Moderna va livra mai puține doze de vaccin anti COVID-19 decât erau prevăzute inițial pentru luna februarie, a confirmat marți Comisia Europeană. Totuși, Comisia a anunțat că se aşteaptă ca în martie ritmul livrărilor să revină la normal, relatează agenţia EFE.

”Deocamdată ne-au anunţat o anumită întârziere a livrărilor, dar va fi compensată în luna martie”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Vivian Loonela, care nu a dorit să ofere precizări despre numărul dozelor de vaccin.

Surse din Ministerul Sănătăţii spaniol au declarat că săptămâna aceasta compania Moderna va livra Spaniei circa 200.000 de doze de vaccin, adică aproximativ jumătate din cantitatea prevăzută.

Aceasta este a treia perturbare în livrarea vaccinurilor anti-COVID-19 care afectează UE, după ce Pfizer/BioNTech a redus temporar în ianuarie numărul dozelor livrate, iar AstraZeneca a anunţat că în primul trimestru va furniza blocului comunitar numai aproximativ 40 de milioane de doze de vaccin, o reducere la jumătate faţă de cantitatea aşteptată.

Comisia Europeană, care şi-a asumat în numele statelor membre încheierea contractelor cu producătorii de vaccinuri, a refuzat până în prezent să publice calendarul livrărilor de vaccinuri convenit prin aceste contracte, anunţând doar numărul de doze pe care se aşteaptă să le primească, respectiv 18 milioane de doze în ianuarie, 33 de milioane în februarie şi 55 de milioane în martie.

Pentru trimestrul al doilea companiile farmaceutice au promis 300 de milioane de doze, cantitate ce ar putea creşte dacă va fi autorizat în UE şi vaccinul Johnson & Johnson, a declarat săptămâna trecută un alt purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Stefan de Keersmaecker.

Alegerea lui Rafila: AstraZeneca, Pfizer sau Moderna?

Medicul Alexandru Rafila a fost pus să facă o alegere. El a fost întrebat la Digi24 care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizar. Rafila a declarat că ar opta pentru AstraZeneca. Pe acesta îl consideră un vaccin suficient pentru o persoană ca el. Trebuie spus că Rafila a fost deja infectat cu Covid-19.

“Aș alege vaccinul AstraZeneca, deși momentan nu mă încadrez în categoria de vârstă recomandată în România, sub 55 de ani. Cred că acest lucru se poate schimba până în martie. Atunci mă voi vaccina eu. Chiar dacă are o eficacitate mai mică decât celelalte două, cel puțin așa arată primele studii. Cred că este un vaccin suficient pentru cineva care a trecut deja prin boală. Eu am fost deja infectat cu coronavirus. Există studii care arată că la persoanele care au trecut prin boală într-un interval de trei până la șase luni s-ar putea să fie suficientă o singură doză, dar încă nu avem o certitudine în acest sens”, a spus Alexandru Rafila.