Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat, vineri seară, că a luat o decizie istorică. Uniunea Europeană va suspenda temporar prevederile Pactului de Stabilitate şi regulile care nu le permiteau statelor membre să depăşească un deficit bugetar de 3% din PIB.

Din acest moment, guvernele statelor membre ale Uniunii Europene, automat şi guvernul României, au dreptul să cheltuiască cât este nevoie pentru a lupta eficient cu pandemia de coronavirus, fără a mai fi pedepsiţi cu declanşarea unei proceduri de deficit excesiv, care ar fi adus, la rândul ei, creşteri ale costurilor de împrumut.

“Nu am mai făcut niciodată acest lucru. Astăzi activăm clauza derogatorie specială. Guvernele naționale pot pompa în economie cât au nevoie. Relaxăm regulile bugetare pentru a le permite să facă acest lucru”, a declarat şefa Comisiei Europene, scrie g4media.ro.

We promised we’ll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020