CNAIR a transmis miercuri, 17 februarie, că emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul SMS în reţeaua operatorului de telefonie Telekom România se suspendă temporar.

Conform informațiilor oferite de autorități într-un comunicat, decizia a fost luată din cauza unor probleme tehnice.

CNAIR avertizează

„CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi din Romania că începând cu data de 17.02.2021, ora 14:00, din cauza unor probleme tehnice, se suspendă temporar emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul SMS în reţeaua operatorului de telefonie Telekom România”, transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Trebuie menționat că, după remedierea problemelor tehnice, compania de drumuri va informa utilizatorii cu privire la reluarea activităţii de încasare a tarifelor.

Compania anunță 11 oferte pentru proiectare și execuție

CNAIR a anunțat că a primit 11 oferte pentru construcția Secțiunii 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Pitești. Din acestea urmează să fie selectați maxim 6 ofertanți în etapa a II-a a procedurii de achiziție publică.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit 11 oferte pentru construcţia Secţiunii 2 Boiţa – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Piteşti, iar în cadrul procedurii de “licitaţie restrânsă” instituţia va selecta un număr de maximum 6 ofertanţi care vor depune oferte tehnice şi financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziţie publică, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis marți de CNAIR, cei 11 ofertanţi sunt: Asocierea Aktor SA- Rizzani de Eccher (Grecia-Italia), Astaldi Spa (Italia), Asocierea China Communications Construction Company LTD – Drum Asfalt SRL – Dimex 2000 Company (China – România), Impresa Pizzarotti & CSpA (Italia), Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia), Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS – Gulermark Agir Sanayi Anara ve Taahut AS – Yapi Merkezi ve Sanayi AS – Ozalgin Insaat Ticaret ve Sanayi (Turcia), Asocierea Mapa Insaat ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret (Turcia), Asocierea Rec Uluslararasi Insaat Yatirim Sanaya ve Ticaret Anonam Sarketa – Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi AS (Turcia), Asocierea Sinohydro Corporation Limited – Power Construction Corporation of China LTD – PowerChina Roadbridge Group Co Ltd – Ozgun Insaat Taahhutv Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (China – Turcia), Asocierea Strabag SRL – Acciona Construccion (Romania-Spania) şi Asocierea Tefken Insaat ve Ticaret AS – Dogus Insaat ve Ticaret (Turcia).