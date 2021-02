Clotilde Armand are noi probleme! Acuzată din toate părțile pentru măsurile pe care le-a luat la Primăria Sectorului 1, Armand a intrat și în gura asociațiilor pentru protecția animalelor.

Astfel, Armand este acuzată că nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru soarta celor 750 de câini aflați în adăpostul public Odăi, aflat în administrarea primăriei pe care o conduce.

Clotilde Armand are noi probleme! ”Un semnal de alarmă!”

Marius Chirca, fondatorul asociației Kola Kariola, a lansat un șir de acuze, prin intermediul unei postări pe Facebook:

”Doamna Clotilde Armand si dvs v-am lasat un mesaj, pentru ca doream sa lamurim niste aspecte legate de adapostul pe care Primaria Sector 1 il are in gestiune. Si ati ales sa ma ignorati, ca mai toata clasa politica.

Atunci o sa scriu aici, pentru ca trebuie tras un semnal de alarma.

Razboaiele dvs politice vor duce la pierderi de vieti. Anularea contractului cu Romprest pune in pericol viata a 750 de caini din adapostul Odai, care este in custodia primariei pe care o conduceti. Sau nu ati avut in vedere acest aspect?

Personalul aparține de Romprest

Personalul care ingrijeste acesti caini, hrana, apa, curatenie, este personal angajat Romprest.

Cainii aia si asa au conditii vai mama lor, dar macar cineva zilnic le facea curat, le punea hrana si apa curata. Nu o sa mai aiba cine.

Va veti duce dvs personal sa faceti asta? Cum ati strans si gunoaiele din sector 1?

Si nu ca nu stiati ca acei ingrijitorii ai cainilor sunt de la Romprest, stiati…pentru ca le-ati spus zilele trecute ca nu or sa mai aiba de lucru.

”Ați ignorat mesajele”

V-am sunat sa lamurim situatia, v-am trimis mesaj. Ati ignorat.

Se zvonea de multa vreme ca vreti sa desfiintati adapostul de la Odai. Va bazati pe adaposturile ASPA? Se va ajunge la suprapopulare si implicit la uciderea acestor caini, de care ca veti face direct raspunzatoare.

Aaa, daca aveati alte planuri, le puteam afla la telefon.

Pana atunci nu ne ramane decat sa credem ca ati ales cu buna stiinta sa ignorati soarta a 750 de caini aflati la Odai.

Despre Romprest, aia incaseaza bani, multi, putini, nu e treaba noastra. Problema sunt cainii si cine le va oferi ingrijirea de care au nevoie.

Asteptam din partea dvs un raspuns, cum ca v-ati gandit la toate, inclusiv la cei 750 de caini.”, a scris fondatorul asociației Kola Kariola.