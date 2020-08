Pandemia de coronavirus a lovit crunt întreaga omenire. Celebra Lora a plecat în concediu la începutul acestui an, iar totul s-a transformat într-un coșmar. După ce a scăpat, vedeta s-a decis să spună totul. Au fost clipe teribile pentru aceasta.

Lora, la un pas de moarte!

Lora a fost infectată cu un virus mai periculos decât COVID-19. Medicii i-au dat cea mai proastă veste. Vedeta și iubitul ei, Ionuț Ghenu, au fost blocați în Bali timp de cinci luni. Acum, după ce au scăpat, Lora a dezvăluit prin tot ce a trecut și a mărturisit că a fost infectată cu un virus mai periculos decât COVID-19.

Este vorba de febra Dengue, cunoscută și sub numele de „febra oaselor rupte”, printre ale cărei simptome se află febra, durerile de cap, erupțiile cutanate asemănătoare celor care apar în cazul rujeolei și durerile musculare și articulare.

„Țin minte că m-am panicat la un moment dat. Și-am căzut în genunchi și-am început să plâng și m-am rugat foarte tare să mă ajute Dumnezeu. Pe mine mă așteptau oamenii să filmăm videoclip în România. M-așteptau să facem treabă. A venit un șarpe foarte veninos la noi într-o noapte. Un șarpe care în mod normal este foarte rar la vedere. Nu iese de unde e locul lui. Nu vine niciodată spre oameni. Se numește Banded Krait. A venit spre noi cu capul ridicat. Am început să aruncăm spre el cu tot felul de furculițe, să-l speriem.

A luat-o spre altă parte și venea spre noi. Era noapte. Venea spre lumină. Spre oameni. Cu capul sus. Foarte rar se întâmplă”, a povestit Lora la „Vorbește Lumea”, de la ProTV.

Apoi, localnicii le-au spus Lorei și lui Ionuț că în apropierea lor se află un templu, iar că șarpele venise să le transmită un semnal.

Doctorița le-a spus să se roage să fie COVID și nu Dengue. ”Era să cad din picioare de șoc, am crezut că este COVID. Nu înțelegeam ce se întâmplă. M-am retras. Mi-era rău. Am început să plâng, m-am super panicat. M-am rugat, dacă e să fie vreun virus, să nu mă îmbolnăvesc și eu odată cu toată lumea. Când se fac ceilalți bine, e ok. Ca să poată să aibă cineva grijă de mine. Așa a fost. Nu era COVID. Era febra Dengue. Un virus foarte periculos. Am fost la analize. Doctorița a spus să ne rugăm să fie COVID și nu Dengue.

Am avut simptome și a fost mai greu primele trei zile. Atât. Dup-aia mi-am revenit. Frunze verzi de papaya, în cazul în care vi se întâmplă. Zeamă de frunze verzi de papaya. O lingură dimineața sau mai mult, dacă puteți, și seara și mențineți trombocitele sus și apă cel puțin 7-8 litri pe zi”, a completat ea.