Serviciul mapează macro-fluxuri de mișcări pe teritoriul italian, la nivel regional, provincial și municipal, pe baza analizei datelor anonimizate și agregate din vehicule conectate, hărți și sisteme de navigație, produse cu ajutorul conexiunilor cu datele de locație din aplicații mobile și informațiile publice ale agențiilor guvernamentale.

Prelucrarea datelor generează o serie de indicatori cheie

modificarea procentuală a numărului de călătorii într-o zonă, comparativ cu media ponderată din ianuarie 2020, cu abordări regionale, provinciale și municipale agregate;

variația procentuală zilnică în totalul kilometrilor parcurși, comparativ cu media ponderată din ianuarie 2020, cu abordări regionale, provinciale și municipale agregate;

vizualizarea procentuală zilnică a zonelor parcurse de la intrarea și ieșirea fiecărui municipiu, provincie, regiune;

matrice de origine/ destinație care indică procentul călătoriilor săptămânale între regiuni, între provincii și între municipalitățile principale.

„Noua versiune a City Analytics este un instrument inovator dezvoltat pentru a răspunde nevoilor agențiilor guvernamentale care se ocupă de starea de urgență”, a spus Francesco Venturini, Head of Enel X. „Mulțumită colaborării cu HERE Technologies am oferit țării o soluție eficientă pentru evaluarea fluxurilor de mobilitate de pe întreg teritoriul, care poate fi utilizată pentru a planifica faza de redresare.”

„HERE Technologies este hotărâtă să-și utilizeze expertiza în localizare în lupta împotriva pandemiei globale de coronavirus. Împreună cu Enel X, sperăm să ajutăm țara să izoleze și să controleze răspândirea coronavirusului, protejând în același timp viața privată a italienilor”, a declarat Edzard Overbeek, CEO al HERE Technologies.

Datele pot fi consultate gratuit până pe 31 mai 2020, de către organele administrației centrale și locale, de către guvernele locale afectate și de către Departamentul de Protecție Civilă pe portalul Enel X YoUrban. Acestea pot fi utilizate pentru a înțelege mai bine impactul măsurilor de izolare împotriva COVID-19, pentru a identifica zonele care au nevoie de mai mult sprijin în implementarea acestor măsuri și pentru a analiza, cu ajutorul datelor, revenirea treptată la normal odată ce pandemia s-a încheiat. Pe lângă instituțiile guvernamentale, publicul va putea accesa și datele privind fluxurile zilnice de mobilitate prin tabloul de bord de pe site-ul web Enel X și să sprijine în mod activ guvernele locale într-o perioadă atât de provocatoare pentru Italia. Panoul de bord poate fi accesat la https://www.enelx.com/it/it/smart-city/soluzioni/soluzioni-smart-city/city-analytics/dashboard-covid-19.