Metoda split payment devine din ce în ce mai populară printre clienții români, care au descoperit un mod simplu și eficient de a-și controla bugetul, împărțind mici sume de bani pe parcursul unei perioade scurte.

Jean-Michel Goncalves, CEO Oney România, a declarat: „3X4X Oney este recunoscut ca o nouă metodă de plată, însă în același timp este perceput și ca o revoluție la nivelul peisajului românesc de consum, oferind o experiență disruptive, centrată pe client. Pentru client, este ieftin, ușor și rapid. În plus, oricine îl poate folosi, cu un card de debit”.

„Ne-am angajat să creăm un mod sigur, ușor de folosit și transparent, prin care clienții să își poată gestiona în mod responsabil fluxul de numerar. Oney dorește să le dea posibilitatea românilor de a consuma mai sustenabil, mai concret prin susținerea activităților comerciale circulare. Luăm în serios angajamentele sociale făcute și suntem hotărâți să oferim tuturor posibilitatea de a consuma mai bine, mai inteligent. În momentul de față, noi suntem liderii sectorului de split payment din România, iar experiența utilizatorilor noștri a devenit faimoasă pe piață.”

Spre deosebire de sistemele tradiționale BNPL (Buy Now Pay Later) de pe piață, 3X4X Oney le permite clienților să plătească în 3 sau 4 rate fără dobândă la orice vânzător online cu care Oney are un parteneriat, iar timpul pentru aprobarea metodei split-payment pentru client este uimitor: în medie 30 de secunde.

Soluția este integrată în pagina de verificare a coșului de cumpărături, și este disponibilă pentru toate cardurile de debit emise în România. Utilizatorul trebuie doar să completeze datele cardului său de debit, numele, CNP-ul și țara de origine. În maximum 30 de secunde, clientul primește un răspuns pentru aprobarea solicitării sale de split-payment. Această soluție este una sigură, grație Oneytrust și experienței acestora în profilingul digital și în lupta împotriva fraudei.

Până la finalul acestui an, Oney România se concentrează în a continua să cucerească cu 3X4X Oney o mare parte a pieței de comerț online, iar în 2022 Oney își va mări gama de produse buy now pay later cu cel mai bun customer-experience.

Unul dintre liderii soluțiilor de split payment, Oney a câștigat, la momentul de față, încrederea a peste 900 parteneri din domeniul comerțului online, care permit ca acest tip de plată și ofertele de finanțare să fie prezente în aproape 10 000 puncte de vânzare fizice și digitale din Europa. Oney este lider în domeniul soluțiilor split payment în Franța, Italia, România și Portugalia, în Spania clasându-se pe locul doi. În Franța, 40% dintre cei 50 mari comercianți online sunt parteneri Oney.

Cine suntem?

Suntem o bancă unică și diferită, născută din comerț. Ne bazăm pe poziția noastră originală și pe experiența adunată de-a lungul a 35 de ani în domeniul creării de soluții inovative de plată și servicii financiare. Motto-ul misiunii noastre: „Partener în transformarea comerțului, Oney le dă tuturor puterea de a-și îmbunătăți viața de zi cu zi și de a consuma mai bine.”

În calitate de inventator al sistemului split payment în urmă cu 14 ani, Oney este în prezent lider pe piețele a 4 țări europene, cu o ofertă integral digitalizată și de tip omni-channel, care este unică pe piață. Împreună cu cei 600 de parteneri comercianți și comercianți online, în aproape 10 000 de puncte de vânzare fizice sau virtuale, susținem proiectele a peste 8 milioane de clienți din Europa, oferindu-le experiențe memorabile de cumpărare, în magazinele fizice și online. Din data de 22 octombrie 2019, avem doi acționari: BPCE cu 50,1% și Auchan Holding, cu 49,9%.