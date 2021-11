Cei 17 parlamentari liberali care acum câteva săptămâni s-au dezafiliat de grupul parlamentar liberal, în frunte cu Ludovic Orban (care a demisionat deja) au anunțat luni seară că își pregătesc demisiile pentru marți. Vestea a fost dată de deputatul Alexandru Kocsis-Cristea. Mai mult, toți cei care care au absentat de la şedinţa de luni a BPN al partidului, în care a fost votată lista miniştrilor liberali în noul Guvern, sunt cei care vor demisiona marţi din formaţiune.

Se rupe PNL, anunțul este oficial

„Să ştiţi că am sperat până în ultima clipă. Nu doar eu, ci toţi cei 17 colegi liberali care ne-am dezafiliat, în semn de protest, din grupul parlamentar al PNL. Chiar am sperat că se vor trezi în al doisprezecelea ceas şi vor spune NU acestei cârdăşii cu PSD. La începutul lunii octombrie am fost 40 de parlamentari din PNL care am semnat scrisoarea deschisă prin care ceream renunţarea la orice discuţie cu PSD şi refacerea de urgenţă a coaliţiei de dreapta. După ce apelul nostru a fost ignorat, 17 dintre cei 40 am mers mai departe şi ne-am dat demisia din grupul parlamentar. 23 au format un grup distinct care susţinea că soluţia este opoziţia din interiorul PNL”, a scris Alexandru Kocsis-Cristea, luni seara pe Facebook.

Care era singurul mod în care i se puteau opune lui Florin Cîțu

Liberalul a mai transmis că singurul mod în care absenţii puteau să se opună lui Florin Cîţu era să voteze împotriva acestei liste a miniştrilor partidului în ședința BPN a PNL de luni.

„Astăzi a avut loc votul decisiv pentru programul politic comun cu PSD. Au fost 29 de voturi pentru, 10 împotrivă, 9 abţineri şi 17 absenţi. Dintre absenţi, unii au trimis epistole către BPN atacându-l pe Florin Cîţu, simple piruete de imagine fără finalitate. Singurul act prin care se puteau opune cu adevărat ar fi fost VOTUL ÎMPOTRIVĂ. Nu au făcut-o. Aceasta este dovada clară că, în acest moment, nu se poate face nicio opoziţie din interitoriul PNL. Mâine, alături de ceilalţi 16 colegi care şi-au păstrat coloana dreaptă până la capăt, indiferent de câte presiuni s-au făcut asupra lor, îmi voi da demisia din PNL. Marele Partid Naţional Liberal, cel care a trecut peste Războiul de Independenţă, două Războaie Mondiale şi peste urgia comunistă, a capitulat în mod inexplicabil în faţa lui Klaus Iohannis, un politician mediocru şi meschin care ne-a păcălit pe toţi”, a mai spus deputatul.

De ce a ales Cîțu PSD pentru guvernare

Florin Cîţu a transmis luni, după votul din conducerea PNL prin care s-a validat guvernarea cu PSD, că în ultimele două luni, au fost încercate mai multe formule şi ajuns la acest compromis, de a face această coaliţie de guvernare.

”Dacă nu făceam acum această coaliţie, toate celelalte alternative erau mult mai dure pentru români” a spus acesta.