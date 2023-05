Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a precizat că este dispus oricând să discute, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învăţământ pentru a evita greva generală.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui week-end, cu liderii de sindicat din învăţământ şi să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit şi cu premierul Ciucă şi am garanţia că are o disponiblitate similară la dialog”, a anunțat Marcel Ciolacu, pe pagina sa de socializare.

Ciolacu mizează pe înțelegerea sindicaliștilor

Ciolacu și-a exprimat încrederea că „liderii sindicali înţeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea şcolii, ci şi în vieţile a milioane de familii”.

„Credinţa mea sinceră este că putem fi toţi capabili să punem pe primul plan responsabilitatea şi luciditatea. Există cu siguranţă soluţii la care putem ajunge cu calm şi raţiune, în timp ce copii îşi văd liniştiţi de şcoală. Cred că asta aşteaptă românii şi de la liderii politici, şi de la cei sindicali”, a mai scris Ciolacu.

Luni se intră în grevă generală

Reacția liderului PSD vine în contextul în care sindicaliştii din educaţie au anunţat, miercuri, după întâlnirea cu premierul Ciucă, la Palatul Victoria că nu s-a ajuns la un acord. Ei au anunțat că greva din învăţământ va începe luni, 22 mai, pentru că promisiunile sunt nesatisfăcătoare. Premierul Nicolae Ciucă a vorbit la începutul şedinţei de Guvern de miercuri, despre discuţiile cu sindicatele din educaţie, la care au participat şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu şi miniştrii Educaţiei şi cel al Finanţelor. El a spus că au fost arătate posibilităţile bugetare ale Executivului în momentul de faţă.

La rândul său, Ministrul Muncii a declarat că Guvernul are deschidere spre dialog. El a precizat că legea salarizării unitare nu poate fi făcută pe bucăţi.

PSD susține că educaţia este o prioritate

„Mesajul este unul singur, ceea ce a spus şi preşedintele Marcel Ciolacu, că educaţia este o prioritate şi că o vom rezolva în noua lege a salarizării. Nu putem pune în legea educaţiei drepturi salariale, că nu se poate”, a afirmat Marius Budăi, întrebat ce le răspunde profesorilor care anunţă intrarea în grevă şi dacă nu pot fi făcute majorări salariale pentru a nu fi blocat anul şcolar.

La rândul său, ministrul Ligia Deca a spus că speră să nu se ajungă în situaţia în care greva de protest să fie declanşată.

„Am discutat apropo de ce putem face noi, la Ministerul Educaţiei, pentru ca nemulţumirea să scadă şi să nu existe premisele pentru un astfel de gest. Multe din lucruri nu ţin deloc de Ministerul Educaţiei. Mâine o să avem o nouă întâlnire cu liderii sindicatelor din preuniversitar”, a mai spus ministrul Educației.